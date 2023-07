Sarnonico, Sartorilegno Golf Cup: i risultati

lunedì, 24 luglio 2023

Sarnonico (Trento) – Grande spettacolo sul green di Sarnonico (Trento), dove nella splendida cornice del Dolomiti Golf di Sarnonico si è svolta la 2^ edizione della Sartorilegno Golf Cup.

La Sartorilegno srl è una storica realtà industriale per la produzione di pallet in legno con sede principale a Fondo in Val di Non, nata 40 anni fa come azienda artigianale, grazie alla passione del suo fondatore e proprietario Luigi Sartori è ora una realtà produttiva leader in Italia e nel mondo. Dispone di impianti produttivi all’avanguardia, partendo dal taglio del tronco per arrivare al pallet.

In un campo elegantemente brandizzato dallo sponsor, la gara ha visto la partecipazione di oltre 100 giocatori italiani e stranieri con i primi flight partiti già dal primo mattino. Alla tenda accoglienza sono stati consegnati a tutti i golfisti cappellini Callaway logati ed altri gadget. Giornata con temperatura estiva attorno ai 26°.

Il torneo si è concluso in serata con la consegna di numerosi premi di categoria e speciali, targati Bushnell, oltre alle estrazioni. A seguire una graditissima cena offerta nel ristorante del club che ha trattenuto piacevolmente ai tavoli fino a tarda sera l’ampia platea dei giocatori.

Una gara apprezzatissima che ha coinvolto un gran numero di golfisti.

Degna di nota la spettacolare opera d’arte realizzata per l’occasione al Golf Dolomiti, con 230 pallets (bancali in legno) di produzione della Sartorilegno.

I VINCITORI

1° NETTO 3a cat. JONSON NILS 44 pt

1° NETTO 2a cat. NONES MARCO 45 pt

1° NETTO 1a cat. MALFATTI ROBERTO 41 pt

1° LORDO RESS ROBERT 33 pt

Nearest to the Pin buca 5 RIZZI OSWALD 1,32 m

Longest Man buca 10 TOMASOVIC FABIAN

Longest Lady buca 11 CALOVI ANNA

In settimana si è svolto, sempre al Golf Club Dolomiti, il Circuito Giovanile Teodoro Soldati e la caccia al HCP Memorial “Livio Covi” per i giovanissimi. Tutti ragazzi che muovono i primi passi verso la passione per il golf e speranzosi di uno splendido futuro golfistico.

I VINCITORI

CACCIA HCP (9 buche)

2° NETTO MAFFEI SAMUELE 13 pt.

1° NETTO CHRISTANELL NICHOLAS 16 pt.

UNDER 18 (over 14)

2° LORDO GRECO ANDREA 82 colpi

1° LORDO CALOVI ANNA 81 colpi

CATEGORIA FEMMINILE

1° NETTO Under 12/14 COSENTINO VENICE 77 colpi

2° LORDO Under 12 MARIANI MARTINA 85 colpi

1° LORDO Under 12 SARTORI ELENA 85 colpi

1° LORDO Under 14 BRESQUAR CAMILLA 94 colpi

CATEGORIA MASCHILE

1° NETTO Under 12/14 e assoluto ZENI RICCARDO 71 colpi

2° LORDO Under 12 GHERARDI LUIGI 81 colpi

1° LORDO Under 12 GIRARDI LEONARDO 74 colpi

1° LORDO Under 14 BENZI ANDREA 78 colpi

Prossime gare in programma:

Mercoledì 26 luglio – TROFEO del GARDA

Stbl. cat. unica; Louisiana a 2 – CENA OFFERTA

Sabato 29 luglio- 9° PASTIFICIO FELICETTI CHALLENGE

Medal 1°cat. – 2a e 3a cat. Stbl – Gara su 36 buche 1° giro – Premi Speciali Partenza in simultanea ore 8 ed ore 13

Merenda Campana offerta per tutti (dalle ore 11)

Cena campana a base di pesce offerta per i primi cento iscritti

Domenica 30 luglio – 9° PASTIFICIO FELICETTI CHALLENGE

Medal 1°cat. – 2a e 3a cat. Stbl – Gara su 36 buche 2° giro

Premi Speciali – Premiazione Finale.