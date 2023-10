Sarnonico, il Golf Folgaria vince il trofeo interclub contro il Dolomiti

lunedì, 30 ottobre 2023

Folgaria ( Trento) – Grande successo della seconda manche tra il Golf Club Dolomiti e il Golf Club Folgaria, Interclub molto atteso da entrambe le parti. In questa seconda manche che si è svolta al Golf Club Dolomiti hanno partecipato una sessantina di giocatori provenienti anche da altri circoli. Giornata grigia ma con temperature intorno ai 10 gradi con un campo ben rasato in ottime condizioni e green scorrevoli. La gara ha visto il Dolomiti Golf Club andare vincere sul Golf Club Folgaria 28 punti, che non sono bastati per portare a casa il trofeo. L’interclub tra il Golf Club Dolomiti e il Golf Club Folgaria è stato vinto dal Golf Club Folgaria con 519 punti contro i 514 punti totalizzati dal Golf Club Dolomiti.

Formula di gara Stableford 2 categorie con categoria ospiti, di seguito i vincitori di giornata:

2° OSPITE CARLINI ANGELO 33 pt

1° OSPITE COLOMBINI RENZO 36 pt

1° SENIOR FACCHINELLI PAOLO 35 pt

1° LADY CALOVI ANNA 33 pt (nella foto la premiazione)

2° NETTO 2a cat. HINRICHS ANNA 36 pt

2° NETTO 1a cat. MARTINELLI MICHELE 35 pt

1° NETTO 2a cat. DE ANGELI PHILIPP 38 pt

1° NETTO 1a cat. MINNEI RENATO 36 pt

1° LORDO GROSSI MICHELE 34 pt

Durante la premiazione è stata consegnato il trofeo al golf club vincitore della prima edizione dell’Interclub tra il Golf Club Dolomiti e il Golf Club Folgaria.

Prossime gare in programma:

Domenica 5 novembre COPPA ZABO

Stbl. 3 cat. – Premi Speciali – Cena offerta