Sarnonico: i vincitori della seconda tappa del circuito Porsche Bolzano Golf Challenge

lunedì, 15 maggio 2023

Sarnonico (Trento) – La seconda tappa del Centro Porsche Bolzano Golf Challenge è andata in scena sul green di Sarnonico (Trento). La gara fa parte del circuito composto da 6 tappe delle quali verranno prese in considerazione i 4 migliori punteggi per il ranking stagionale dove in palio ci saranno ricchi premi per i vincitori; tra cui tasse gara, green fee e sconti sulle quote associative per il 2023.

Oltre ai premi finali, in ogni tappa è prevista la premiazione di giornata, con articoli d’abbigliamento e di attrezzatura dei migliori marchi, prodotti di cosmesi ed enogastronomici.

Circa una sessantina i partecipanti iscritti alla gara che hanno giocato in un campo in buone condizioni con green e fairway.

La giornata è stata soleggiata con temperature intorno ai 22 gradi, al di sopra della media stagionale.

La formula di gara era composta da tre categorie stableford con i seguenti vincitori di giornata:

1° NETTO 3a cat. RICCADONNA ALICE 39 pt

1° NETTO 2a cat. MARTINI LUCA 41 pt

1° NETTO 1a cat. GROSSI MICHELE 36 pt

1° LORDO GASPARETTI GREGORIO 32 pt

Premiati seconda tappa

1° SENIOR VICENTINI CRISTIANO 35 pt

1° LADY AICHNER KAROLINA 32 pt

2° NETTO 3a cat. PEDOT SERGIO 36 pt

2° NETTO 2a cat. MARTINI DOMENICO 36 pt

2° NETTO 1a cat. BORZAGA LEONARDO 37 pt

1° NETTO 3a cat. PARTH MICHAEL 41 pt (nella foto la premiazione)

1° NETTO 2a cat. PURIN GABRIELE 37 pt

1° NETTO 1a cat. SPARER MARKUS 39 pt

1° LORDO HOLZNER LUKAS 32 pt

Prossime gare in programma:

Mercoledì 17 maggio ADAMELLO BRENTA TOUR

Stbl. 2 cat. – Regolamento a parte con CENA OFFERTA

Domenica 21 maggio GOLFISSIMA CUP (del socio Lepore Maurizio)

Stableford 3 cat. – Premi ad estrazione

BUVETTE e GRIGLIATA OFFERTI

Complimenti per la vittoria, della squadra Ladies del Dolomiti Golf, al torneo giocato mercoledì 10 maggio al Golf Pustertal (Ladies bagnata, ladies fortunata!!!)