Sarnonico: i risultati delle ultime gare al Golf Club Dolomiti

lunedì, 26 giugno 2023

Sarnonico (Trento) – Due importanti tornei hanno caratterizzato gli ultimi giorni al Dolomiti Golf Club di Sarnonico.

TORNEO “BMW ACTIVA

Il primo appuntamento è stato il trofeo “BMW ACTIVA afterwork cup” sponsorizzato dal concessionario ACTIVA, gara su 9 buche con formula 3 categorie stableford.

Circa una quarantina i giocatori che hanno partecipato al torneo godendo di un pomeriggio soleggiato e con temperature intorno ai 22 gradi, ideale per giocare a golf e rilassarsi nell’immenso verde del campo di gioco.

Il percorso, in buone condizioni, con la giusta compattezza, ben rasato e con green scorrevoli ha dato vita a sfide avvincenti.

A fine giornata i vincitori sono stati:

1° SENIOR VICENTINI CRISTIANO 16 pt

1° LADY SPIELMANN MELANIE 16 pt

2° NETTO 3a cat. DALFOVO ORLANDO 16 pt

2° NETTO 2a cat. CAGOL LORETTA 18 pt

2° NETTO 1a cat. MINNEI RENATO 16 pt

1° NETTO 3a cat. FALCONE FRANCA 18 pt (nella foto)

1° NETTO 2a cat. TOBIA ALESSANDRO 22 pt

1° NETTO 1a cat. BORZAGA LEONARDO 17 pt

1° LORDO PURIN GABRIELE 12 pt

Al rientro dal giro in campo, i giocatori hanno effettuato dei Testdrive con la nuova serie di BMW full electric messe a disposizione dal concessionario ACTIVA, concessionario ufficiale per i marchi BWM, Mini e BMW Motorrad. Un ringraziamento particolare a Serena Pisetta, responsabile marketing Activa. Dopo la premiazione i giocatori si sono goduti un gustoso aperitivo presso la terrazza della Club House.

CENTRO PORSCHE BOLZANO GOLF CUP

Nella giornata di ieri – domenica 25 giugno – si è svolta la centro Porsche Bolzano Golf Cup 2023 dove lo Sponsor ufficiale della manifestazione è stata la Concessionaria ufficiale per l’Alto Adige PORSCHE ZENTRUM di Bolzano. Quasi cento i giocatori in gara che provenivano da tutta Italia per partecipare a questo importante evento golfistico.

I giocatori hanno giocato in un campo curato e ben tenuto con green scorrevoli. La giornata è stata caratterizzata dalla presenza del sole con temperature intorno ai 24 gradi. Formula di gara di 3 categorie stableford.

I vincitori sono stati:

Nearest Pin buca 5 MARCOLLA IVO 2,12 m

Longest Man buca 10 SANFTL THOMAS

Longest Lady buca 11 CALOVI ANNA

1° Possessore Porsche CARRARA GIOVANNI 39 pt

1° SENIOR SESSA SEBASTIANO 39 pt

1° LADY PIRONE DEBORAH 40 pt

3° NETTO 3a cat. PELLEGRINI UGO 40 pt

3° NETTO 2a cat. COLOMBINI RENZO 40 pt

3° NETTO 1a cat. TORRESANI CORNELIO 40 pt

2° NETTO 3a cat. COLOMBINI EUGENIO 41 pt

2° NETTO 2a cat. CAGOL LORETTA 40 pt

2° NETTO 1a cat. RAUTSCHER PAUL 40 pt

1° NETTO 3a cat. CAVALLETTI LAURA 43 pt

1° NETTO 2a cat. HOLZNER THOMAS 44 pt

1° NETTO 1a cat. SANFTL THOMAS 41 pt

1° LORDO HOLZNER LUKAS 38 pt (nella foto la premiazione)

Cornice dell’evento splendide auto in esposizione grazie alla concessionaria PORSCHE ZENTRUM BOLZANO. Inoltre, la premiazione è stata arricchita da trofei, sdraio, ombrelli e varia attrezzattura sportiva. A fine serata ricca cena offerta per tutti i partecipanti ha sancito la concluso questo magnifico evento. Un caloroso ringraziamento alla concessionaria PORSCHE ZENTRUM BOLZANO, in particolare a Lara Bergamaschi, per la splendida organizzazione dell’evento.

Prossime gare in programma

Mercoledì 28 giugno HOTEL BRISTOL BUJA CHALLENGE (8a tappa)

Stbl. cat. unica – ranking stagionale – viaggio premio finale all inclusive

Sabato 1 luglio LIONS GOLF TROPHY – UILG – BUVETTE OFFERTA

Stbl. 2 cat. – Cat. Lions Uilg – Cat. soci amici – Gara Putting Green

Domenica 2 luglio TROFEO LIONS CLUB MILANO – ST. ANDREWS

Stbl. 3 cat. – Cat. Unica Soci Lions – Premi speciali.