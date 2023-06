Sarnonico: i risultati delle gare Dashlo Golf Club e Centro Porsche Bolzano Golf Challenge

lunedì, 5 giugno 2023

Sarnonico (Trento) – Doppio appuntamento al Dolomiti Golf Club. Si sono svolti il torneo Dashlo Golf Club e la terza tappa del Centro Porsche Bolzano Golf Challenge.

Il progetto europeo Dashlo Golf Cup si sviluppa in collaborazione con i Circoli di Golf Europei e prevede l’installazione di maxischermo all’interno delle loro club house. Gli schermi sono il veicolo per la proiezione di messaggi pubblicitari (Spot) prodotti da imprese, professionisti, enti pubblici, enti privati, consorzi, cooperative ed associazioni (Inserzionisti) che vogliono promuovere la propria attività all’interno dei Golf Club.

La giornata, con temperature intorno ai 20 gradi, era soleggiata. Il campo in ottime condizioni con green scorrevoli e fairway ben rasati ha ospitato circa 75 giocatori iscritti alla manifestazione.

La gara Stableford 3 categorie ha visto come vincitori a fine giornata i seguenti giocatori:

1° NETTO 3a cat. SPRINGHETTI CLAUDIA 44 pt

1° NETTO 2a cat. MARTINI LUCA 38 pt (nella foto la premiazione)

1° NETTO 1a cat. TRISORIO MORENO 43 pt

1° LORDO ILLMER HANNES 35 pt

1° JUNIOR GRASSL AMEDEO 22 pt

I vincitori di categoria, il 1° Lordo e il 1° Junior sono qualificati alle finali che si terranno a marzo 2024 A conclusione della gara c’è stata la premiazione, presso la Club House del circolo, con ciotole di vetro di Murano.

Ieri si è svolta la terza tappa del Centro Porsche Bolzano Golf Challenge, torneo è caratterizzato dalla presenza di 6 tappe della quale verranno presi in considerazione i 4 migliori punteggi per il ranking finale dove ci saranno ricchi premi per i vincitori, tra cui tasse gara, green fee e quote per i primi e secondi campi. Oltre ai già citati premi finali ogni tappa ha la sua premiazione di giornata con articoli di abbigliamento ed attrezzatura sempre apprezzati dai golfisti. Circa un’ottantina i giocatori iscritti alla gara che hanno giocato in un campo in ottime condizioni con green scorrevoli e fairway ben rasati. Nonostante le previsioni meteo sfavorevoli, la giornata è stata caratterizzata, per fortuna, da leggera pioggia e temperature intorno ai 15 gradi. La formula di gara era composta da tre categorie stableford.

I vincitori di giornata sono stati:

1° NETTO 3a cat. COLOMBINI EUGENIO 39 pt

1° NETTO 2a cat. FRANCESCHINI SERGIO 40 pt

1° NETTO 1a cat. SANFTL THOMAS 37 pt

1° LORDO GROSSI MICHELE 39 pt (nella foto la premiazione)

Un caloroso ringraziamento al main sponsor Centro Porsche Bolzano e agli sponsor che vi collaborano Anaunia Golf SRL, Carwash di Cles, Cristoforetti Petroli, Farmacia Gerold Rabland, Jean Claude, Pastificio Felicetti, Piroche’ Cosmetique, SAS Funds, Seven Iron Ristorante Dolomiti Golf, Studio Odontoiatrico Frediani, Von Poll Real Estate, Golf House, PGAI maestro Akis Panisson.

Prossime gare in programma:

Mercoledì 7 giugno HOTEL BRISTOL BUJA CHALLENGE (5a tappa)

Stbl. cat. unica – ranking stagionale – viaggio premio finale all inclusive

Venerdì 9 giugno MELINDA AFTERWORK CUP

Stbl. 3 cat. – 9 buche con Apple Cocktail offerto

Domenica 11 giugno ECCO – J. LINDBERG by SUMMIT GOLF CUP

Medal 1a cat. Stbl. 2a e 3a cat. – Premi ad estrazione