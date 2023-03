Sarnonico, i risultati della gara Gadget golf trophy

lunedì, 27 marzo 2023

Sarnonico (Trento) – Ripartita la stagione del golf. Ieri al Dolomiti golf club di Sarnonico (Trento) si è svolta la gara denominata Gadget golf trophy. Una cinquantina circa i giocatori che hanno partecipato al torneo, in una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature miti intorno ai 15 gradi.

Il campo in buone condizioni con green e fairway in ripresa dopo il mite inverno. La formula di gara era composta da due categorie Stableford, con finale nazionale.

I vincitori finali sono stati:

1° SENIOR FRANCESCHINI SERGIO 34 pt

1° LADY HINRICHS ANNA 34 pt

2° NETTO 2a cat. KOESSLER PETER 36 pt

2° NETTO 1a cat. MATTAREI FRANCO 35 pt

1° NETTO 2a cat. ZADRA NADIA 37 pt

1° NETTO 1a cat. GASPARETTI GREGORIO 37 pt

1° LORDO GRASSL DANIEL HENDRIC 32 pt

I primi classificati di giornata sono qualificati alla finale al Golf Chervò San Vigilio a novembre. Al termine della gara è avvenuta la consueta premiazione dei vincitori con fantastici e ricchi premi di famosi marchi da golf.

Prossima gara

Domenica 2 aprile – 25° TOURISTGOLF & TRAVEL CUP

Stbl. 3 cat. – Gara con Finale

Per gli ospiti Tassa + Greenfee € 65.