Sarnonico, i risultati del torneo “Trentino Golf Cup”

lunedì, 13 novembre 2023

Sarnonico (Trento) – Per la seconda volta al Dolomiti Golf Club il torneo “Trentino Golf Cup”, sponsorizzato da Dolomiti Golf, Folgaria, Rendena, Madonna di Campiglio, Tesino, Roncegno, Break Point, Alto Garda, Rovereto. Questa gara è stata organizzata per sostenere il settore giovanile del golf trentino.

Circa 80 gli iscritti nonostante la giornata fredda e poco soleggiata.

Il percorso si è dimostrato in buone condizioni, giocabile e ben rasato. In pomeriggio è stata offerta ai gareggianti un’ottima merenda con biscottini fatti in casa e vari gusti di the caldo.

La formula di gara, costituita da 3 categorie stableford, ha visto i seguenti vincitori:

1° JUNIOR FURLINI GABRIELE 33 pt

1° SENIOR FRANCESCHINI SERGIO 34 pt

1° LADY BRANDSTAETTER ISKA 30 pt

3° NETTO 3a cat. GRAMOLA MAURIZIO 33 pt

3° NETTO 2a cat. PEDERGNANA DANTE 35 pt (nella foto la premiazione)

3° NETTO 1a cat. ZUCHRISTIAN JOACHIM 35 pt

2° NETTO 3a cat. ZADRA NADIA 34 pt

2° NETTO 2a cat. OSS ANNALISA 37 pt

2° NETTO 1a cat. ANRATHER KURT 37 pt

1° NETTO 3a cat. BONANNO ALESSANDRO 34 pt

1° NETTO 2a cat. BETTI GIACOMO 39 pt

1° NETTO 1a cat. BRANDSTAETTER THOMAS 38 pt

1° LORDO CARLINI LUCA 33 pt

A conclusione della gara la premiazione con ricchissimi premi enogastronomici, t-shirt logate ecc. I premi sono stati offerti dai presidenti dei vari golf club del Trentino. A termine della premiazione i partecipanti hanno potuto gustarsi un’ottima spaghettata grazie al ristorante della Club House del Circolo Dolomiti. Una piacevolissima giornata per i giocatori al Dolomiti Golf Club, un ringraziamento a tutti gli sponsor nonché Presidenti dei Golf Club del Trentino: Borzaga Luca, Bevilacqua Fabrizio, Leonardi Leonardo, Masè Mauro, Sglavo Vincenzo, Salvaterra Mariano, Tessadri Renato e Amplatz Diego.

Ricordiamo a tutti gli appassionati che il Dolomiti Golf rimarrà aperto per tutto il mese di novembre! Vi aspettiamo per godere di paesaggi mozzafiato!

Prossime gare in programma:

Domenica 19 novembre COPPA ZABO

Stbl. 3 cat. – Premi Speciali – CENA OFFERTA

Per gli ospiti Tassa + Greenfee

Domenica 26 novembre COPPA PRO SHOP

Stbl. 3 cat. – MERENDA CALDA OFFERTA

Per gli ospiti Tassa + Greenfee