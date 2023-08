Sarnonico: i risultati del torneo Coppa dei presidenti al Dolomiti Golf Club

lunedì, 14 agosto 2023

Sarnonico (Trento) – Al Dolomiti Golf Club di Sarnonico (Trento) si è svolto il torneo Coppa dei presidenti.

Centodieci i partecipanti a questa gara con diversi giocatori provenienti da fuori regione venuti per trascorrere le vacanze estive e trascorrere una piacevole giornata giocando a golf.

Il tempo soleggiato e dalle temperature tipicamente estive ha favorito il regolare svolgimento del gioco. I giocatori hanno apprezzato il campo verde e curato con green scorrevoli e fairway ben rasati.

La gara è stata ricca di premi speciali, nearest to the pin, longest drive e second shot to the pin. Formula di gioco Stableford 3 categorie, di seguito i vincitori:

Second shot Pin buca 1 DIETRICH FRANK 66 cm

Nearest Pin Man buca 13 NONES ANGELO 1,69 m

Nearest Pin Lady buca 16 FRIZZERA SANDRA 3,30 m

Longest Man buca 10 PFOESTL FRANZ

Longest Lady buca 14 MANZINI SILVIA

1° JUNIOR CALOVI ANNA 36 pt

1° SENIOR TARANTINO MAURO 38 pt

1° LADY RICCADONNA ALICE 38 pt

3° NETTO 3a cat. POSTAL UMBERTO 38 pt

3° NETTO 2a cat. OBERBACHER BARBARA 39 pt

3° NETTO 1a cat. ZAVA DARIO 39 pt

2° NETTO 3a cat. DEMAGRI FRANCO 40 pt

2° NETTO 2a cat. PATERNA PIETRO 41 pt

2° NETTO 1a cat. CUNIAL DENIS 39 pt

1° NETTO 3a cat. CORSI GIAN LUIGI 45 pt

1° NETTO 2a cat. JONSON NILS 44 pt

1° NETTO 1a cat. MALFATTI ROBERTO 40 pt

1° LORDO HOLZNER LUKAS 39 pt (nella foto alla premiazione)

Al rientro ricca premiazione composta da moltissimi premi provenienti dal pro-shop del circolo tra cui abbigliamento sportivo da golf e attrezzatura e in un clima di festa è stato offerto e gradito una deliziosa cena sulla splendida terrazza della Clubhouse preparata con cura dal ristorante del circolo.

Un caloroso ringraziamento all’amministrazione nella persona di Luca Borzaga, al Presidente del Circolo Renato Minnei per aver organizzato e regalato questa speciale giornata di sport e festa! Cogliamo l’occasione per effettuare ulteriori ringraziamenti in particolare, i presidenti in carica che sono venuti qui in Val di Non per giocare questa gara della Coppa dei Presidenti 2023.

Ringraziamo anche gli ex presidenti del Dolomiti Golf Club, Francesco Zambonin, Moreno Trisorio, Riccardo Felicetti, il consiglio del Circolo, la Segreteria, i Greenkeeper, l’Anaunia Golf, il Ristorante 7 Iron e Vanda Liber.

Prossime gare in programma:

Martedì 15 agosto GARA A SQUADRE di FERRAGOSTO

6 buche 4 plm, 6 buche louisiana, 6 buche greensome

Mercoledì 16 agosto HOTEL BRISTOL BUJA CHALLENGE (14a tappa)

Stbl. cat. unica – ranking stagionale – viaggio premio finale all inclusive

Sabato 19 agosto MELINDA AFTERWORK CUP

Stbl. 3 cat. – 9 buche con Apple Cocktail dolce e salato offerto

Domenica 20 agosto CENTRO PORSCHE BOLZANO GOLF CHALLENGE 4^ tappa

Stbl. 3 cat. – Ranking Stagionale – CENA OFFERTA.