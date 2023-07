Sarnonico: i risultati del Melinda Afterwork Cup e Fineco Golf Cup

lunedì, 10 luglio 2023

Sarnonico (Trento) – È stata una settimana impegnativa per i golfisti che frequentano il green di Sarnonico (Trento).

Sabato scorso – 8 luglio – si è svolta la terza tappa “Melinda Afterwork Cup” al Golf Dolomiti, sponsorizzata dal consorzio Melinda della Val di Non, gara su 9 buche con formula 3 categorie stableford.

Circa una cinquantina i giocatori che hanno partecipato al torneo godendo di un pomeriggio soleggiato e con temperature intorno ai 20 gradi, ideale per giocare a golf e rilassarsi nell’immenso verde del campo di gioco.

Il percorso, in buone condizioni, con la giusta compattezza, ben rasato e con green scorrevoli ha dato vita a sfide avvincenti.

I vincitori:

1° SENIOR PELLEGRINI UGO 20 pt 1° LADY CAGOL LORETTA 18 pt

2° NETTO 3a cat. SCHWABL REINHOLD 21 pt

2° NETTO 2a cat. HINRICHS ANNA 20 pt (nella foto la premiazione)

2° NETTO 1a cat. IANNOTTI GIANFRANCO 19 pt

1° NETTO 3a cat. CORSI GIANLUIGI 22 pt

1° NETTO 2a cat. BENSA BRUNO 21 pt

1° NETTO 1a cat. BORZAGA LEONARDO 21 pt

1° LORDO HOLZNER LUKAS 18 pt

Ieri – domenica 9 luglio – si è svolta la Fineco Golf Cup, sponsorizzata in collaborazione con il golf 4passion e in particolare con la collaborazione di Angelo Zambonin. I golfisti erano un centinaio e hanno goduto di una bella giornata soleggiata con un campo ben rasato in ottime condizioni e green scorrevoli.

Formula di gara Stableford 2 categorie, di seguito i vincitori di giornata:

Nearest Pin Man buca 5 GROSSI MICHELE 1,99 m

Nearest Pin Lady buca 13 HINRICHS ANNA 5,17 m

1° CLIENTE FINECO SIMONCELLI DAVIDE 37 pt

2° NETTO 2a cat. MELLARINI MANUELA 42 pt

2° NETTO 1a cat. TRISORIO MORENO 39 pt

1° NETTO 2a cat. SESSA SEBASTIANO 47 pt

1° NETTO 1a cat. BORZAGA LEONARDO 40 pt (nella foto la premiazione)

I vincitori di categoria e il 1° Cliente Fineco sono qualificati alla finale di area al Garda Golf che si terrà il 15 Settembre.

Ai golfisti sono stati offerti dei gadget e una deliziosa degustazione di vini e prodotti enogastronomici. Durante la premiazione sono stati assegnati premi enogastronomici e magliette.

Prossime gare in programma:

Mercoledì 12 luglio – HOTEL BRISTOL BUJA CHALLENGE (10^tappa)

Stbl. cat. unica – ranking stagionale – viaggio premio finale all inclusive

Domenica 16 luglio – 6° IL MELO GOLF CUP

Stbl. 3 cat. – Premi Speciali.