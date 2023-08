Sarnonico: Dolomiti Golf Club, i risultati degli ultimi tornei

lunedì, 28 agosto 2023

Sarnonico (Trento) – Due importanti tornei hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa al Dolomiti Golf Club di Sarnonico (Trento).

Mercoledì 23 agosto si è svolto al Golf Dolomiti il Trofeo Nord Est Agis – La Mela d’Oro, riservato ai giocatori Seniores iscritti all’Associazione A.G.I.S., con formula 3 categorie stableford. Questa gara è valida per ranking stagionale che determinerà il Golf Club più forte del Triveneto a seguito delle varie tappe che si sono disputate e si disputeranno nel corso della stagione sui vari campi del Friuli-Venezia Giulia, del Veneto e del Trentino.

Centoventi i giocatori che hanno partecipato al torneo godendo di una giornata serena e soleggiata e con temperature intorno ai 30 gradi. Il percorso, in ottime condizioni, con la giusta compattezza, ben rasato e con green scorrevoli ha dato vita a sfide avvincenti.

A fine giornata i vincitori sono stati:

1° NETTO 3a cat. WEN JIANHAI 38 pt

1° NETTO 2a cat. MURARO CORRADO 36 pt

1° NETTO 1a cat. BUFFATO GIAMPAOLO 37 pt

1° LORDO RIZZI OSWALD 35 pt

1° OVER 36 CEREGHINI IRENE 31 pt

Nearest Pin buca 13 RIZZI OSWALD 2,01 m

Nearest Pin buca 16 ZOLIN LORENA 1,18 m

I giocatori al rientro hanno ricevuto diversi plateau della gustosa Mela Melinda della Val di Non sempre molto apprezzata e di fama internazionale oramai. Al rientro dal giro in campo è stata servita ai giocatori un gustoso pasto presso la terrazza della Club House. A seguire si è svolta la premiazione tenuta da Boldrin Enzo, membro del consiglio direttivo A.G.I.S.

Oltre ai vincitori di ogni categoria sono stati consegnati dei premi ad estrazione, tra cui buoni Green Fee al Dolomiti Golf e palline logate dalla Associazione Golfisti Italiani Seniores. Un particolare ringraziamento al consorzio Melinda che ha sostenuto il circolo con i suoi magnifici prodotti rendendo la giornata ancora più piacevole e gustosa per tutti.

Domenica 27 agosto si è svolto al Dolomiti Golf Club il torneo sponsorizzato da Bridgestone FIT39ex Golf Cup by A.L. Golf, marchio molto conosciuto tra i golfisti in quanto producono attrezzatura tra cui palline e guanti. La giornata, prevalentemente nuvolosa a tratti piovosa e con temperature intorno ai 20 gradi, ha fatto da cornice a un campo in ottime condizioni con green scorrevoli e fairway ben rasati ai 55 giocatori iscritti alla manifestazione. I partecipanti hanno ricevuto al rientro un delizioso aperipizza. Tanti premi speciali tra cui nearest to the pin e longest drive hanno fatto da cornice all’evento. La gara Stableford 3 categorie ha visto come premiati a fine giornata i seguenti giocatori:

1° NETTO 3a cat. MARGESIN MARION 43 pt

1° NETTO 2a cat. FRANCESCHINI SERGIO 40 pt

1° NETTO 1a cat. TORRESANI CORNELIO 39 pt

1° LORDO HOLZNER LUKAS 33 pt

Nearest Pin Man buca 13 ERCOLANI RENATO 2,07 m

Nearest Pin Lady buca 16 HEIDEGGER OLGA 2,04 m

Longest Man buca 15 HOLZNER LUKAS

Longest Lady buca 14 CALOVI ANNA

A conclusione della gara c’è stata la premiazione, presso la Club House del circolo, con premi composti da guanti, palline e copri driver. Una piacevolissima giornata per i giocatori al Dolomiti Golf Club, un ringraziamento alla sponsorizzazione da parte di A.L. Golf.

Prossima gara in programma:

Domenica 3/9 GRANDIMPIANTI NOSELLI GOLF CUP

Stbl. 3 cat. – CENA OFFERTA