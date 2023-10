Sarnonico, campionato sociale al Golf Dolomiti: premiato Michele Grossi

lunedì, 9 ottobre 2023

Sarnonico (Trento) – Al Golf Club di Sarnonico (Trento), si è svolto il Campionato Sociale 2023 del Dolomiti, gara aperta anche agli iscritti di 2° campo e con categoria ospiti. Una settantina circa i giocatori che hanno partecipato al torneo, in una giornata soleggiata, con temperature intorno ai 18 gradi, superiori alla media stagionale.

Anche per quest’anno la formula di gara era composta da tre categorie, le prime due Medal e la terza Stableford, e una categoria unica per gli ospiti.

I vincitori finali sono stati:

2° CAT. OSPITI Schwabl Reinhold 36 pt

1° CAT. OSPITI Paganini Mauro 41 pt

1° SENIOR Allegrini Konrad 38 pt

2° NETTO 3a cat. Zadra Paolo 39 pt

2° NETTO 2a cat. Bertol Stefano 70 colpi

2° NETTO 1a cat. Santfl Thomas 75 colpi

1° NETTO 3a cat. Mayr Monika 44 pt

1° NETTO 2a cat. Tarantino Mauro 69 colpi

1° NETTO 1a cat. Frediani Roberto 74 colpi

1° LORDO FEMMINILE Cagol Loretta 90 colpi

1° LORDO MASCHILE e Vincitore assoluto del campionato Sociale 2023

Michele Grossi 75 colpi (nella foto la premiazione)

Al termine della gara è avvenuta la consueta premiazione dei vincitori con fantastici e ricchi premi di famosi marchi da golf come Gofox, Callaway, Under Armour, Golfpoint. A completare la serata una gustosa cena per i partecipanti.

Prossime gare in programma:

Mercoledì 11 ottobre HOTEL BRISTOL BUJA CHALLENGE 19a tappa

Stbl. cat. unica – ranking stagionale – viaggio premio finale all inclusive

Domenica 15 ottobre CENTRO PORSCHE BOLZANO GOLF CHALLENGE 6a tappa

Stbl. 3 cat. – Ranking Stagionale.