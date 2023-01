San Romedio: celebrazione del vescovo Tisi e messaggio del presidente Fugatti

domenica, 15 gennaio 2023

Sanzeno (Trento) – Festa di San Romedio, con un doppio appuntamento, il Cammino nella Notte, ieri sera il suggestivo pellegrinaggio con le fiaccole accompagnato da riflessioni e meditazioni con partenza dalla Basilica dei santi Martiri di Sanzeno, e oggi la celebrazione presieduta dal vescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi, con canti animati dalla corale di Tassullo, diretta dal maestro Mauro Dalpiaz. Sempre nella giornata odierna l’assaggiare del piatto del pellegrino, a base di trippa.

Alla celebrazione odierna hanno partecipato hanno partecipato numerose autorità locali, provinciali e parlamentari, nonché il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore Giulia Zanotelli: accolti dal priore, padre Giorgio Silvestri, hanno partecipato alla Messa presieduta da monsignor Lauro Tisi, arcivescovo di Trento, presso la chiesa grande del Santuario, e al successivo pranzo conviviale.

Come messo in luce dall’assessore Zanotelli, la “festa di San Romedio è un momento importante non solo per la Val di Non, ma per tutta la provincia: in questo luogo silenzioso, più unico che raro questo evento rappresenta un momento di comunità e di spiritualità“, sono state le parole dell’assessore che, insieme al presidente Fugatti, ha ringraziato anche i molti volontari impegnati nel servizio alla comunità.

Il presidente Fugatti e l’assessore Zanotelli hanno colto l’occasione per met tere in luce l’importanza di questo peculiare monumento, sorto, come noto, nel luogo dove il nobile Romedio, di ritorno dal suo pellegrinaggio a Roma, si ritirò in eremitaggio. Il complesso monumentale, frutto della sovrapposizione nel corso dei secoli di chiese diverse costrette a svilupparsi in altezza, visto lo spazio ridotto a disposizione, ha infatti un eccezionale valore architettonico e artistico; senza considerare gli aspetti legati alla spiritualità e alla devozione popolare, testimoniata anche dai tanti ex-voto raccolti nel corso del tempo.