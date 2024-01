Salto speciale: i risultati del Gruppo sportivo Monte Giner a Tarvisio

lunedì, 22 gennaio 2024

Tarvisio – Gruppo sportivo Monte Giner sbanca il trampolino di Tarvisio in occasione dei campionati italiani Under 12 di salto speciale, mettendo in saccoccia tutte e tre le medaglie a disposizione e addirittura calando uno straordinario poker.

Nella gara dal trampolino Hs25 i ragazzi allenati dai due ex azzurri Davide Bresadola e Giulio Bezzi hanno decisamente sbaragliato la concorrenza: Primo David Mahato con 221,8 punti, merito di due salti rilevanti (il primo di ben 23 metri), seguito da Filippo Bruni con 218,4 punti, terzo Giacomo Rosatti con 216,3 punti e quarto Davide Martini con 192,1 punti.

Una giornata trionfale dunque per il sodalizio del presidente Massimino Bezzi, che il prossimo fine settimana ospiterà i campionati italiani under 14 a Pellizzano, recuperando anche le gare di combinata nordica tricolori che si sarebbero dovute disputare sempre a Tarvisio, ma che sono state rinviate per questioni tecniche.

A Tarvisio non si sono disputate solo gare di campionato italiano, ma anche le sfide di Coppa Italia under 14 maschile e femminile, quindi under 10.

Competizioni che hanno visto in evidenza altri atleti trentini.

Nella gara di salto dal trampolino Hs36 ha vinto l’atleta di casa Samuele Beltrame, con i due alfieri della Dolomitica Filippo Desilvestro e Andrea Consolati secondo e terzo. Fra le pari età altro successo per la friulana Lucrezia Del Bianco.

Per il Monte Giner è poi giunta un’altra vittoria nella competizione riservata agli under 10, per merito di Kilian Moreschini, primo con ampio margine sugli avversari friuliani Giacomo Guerra e Christofer Zoz.

Nella classifica per società il Gs Monte Giner trionfa con l’identico punteggio dello Sci Cai Monti Lussari con 584 punti, con la Dolomitica terza con 225.