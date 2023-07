Ritiro Napoli a Dimaro, per Osimhen e nazionali l’esordio in campo con il pallone in attesa della prima amichevole

mercoledì, 19 luglio 2023

Dimaro Folgarida – A piccoli passi verso la condizione tecnico-fisica ideale ovvero l’obiettivo della preparazione estiva delle squadre di calcio. Una fase a cui il Napoli tiene particolarmente come confermano i risultati centrati nell’era De Laurentiis, su tutti lo scudetto creato in Val di Sole e che i ragazzi di Garcia porteranno per la prima volta sul petto proprio a Dimaro Folgarida dove ebbe inizio la travolgente cavalcata in campionato. Sin dalla prima amichevole vinta 10-0. E per l’occasione è giunta a Dimaro anche una troupe di Bein Sport, una delle emittenti sportive maggiormente seguite al mondo.

Dall’Anaune all’Anaune, un anno dopo il Napoli riparte dallo stesso avversario, una squadra locale che rappresenta una tradizione come “battesimo” delle annate del Napoli. Non c’è momento che celebri la nascita senza un po’ d’acqua “benedetta” e, infatti, a Dimaro è spuntata anche la pioggia. Il 14 luglio 2022 finì 10-0, con la doppietta di Kvaratskhelia che fu la prima luce nelle tenebre di un’estate dalle mille polemiche, conclusa poi con una stagione trionfale.

Dodici mesi dopo, il clima è completamente diverso ma l’obiettivo rimane uguale: ogni allenamento è una festa, ancora di più dopo l’arrivo di Osimhen e dei Nazionali. Si marcia verso il tutto esaurito per l’amichevole di domani contro l’Anaune Val Di Non. Il calcio d’inizio è previsto alle 18, la partita sarà trasmessa su Sky.

Il ritiro entra nel vivo, Osimhen e gli altri Nazionali, dopo il lavoro compiuto tra palestra e corsetta, hanno iniziato a toccare il pallone. Victor vince la gara dell’applausometro ma il pubblico si è fatto sentire per Lobotka, Kvaratskhelia, Meret e tutti gli altri.

Negli esercizi sul palleggio la sfera viaggiava sempre più veloce, una testimonianza di qualità che infiamma anche il pubblico del campo di Carciato. Nel pomeriggio partitella con in campo anche Simeone e Anguissa arrivati in val di Sole un giorno prima dei “nazionali”.

Contro l’Anaune Val Di Non Garcia darà spazio ai giovani, la sfida contro una squadra impegnata nel campionato regionale di Eccellenza in Trentino è anche un’occasione per valutare questi ragazzi. A livello tattico, si riparte dal 4-3-3, il tecnico azzurro ha trasmesso delle tracce di questo tipo nel corso degli allenamenti, si è intravista anche una lavagna tattica.

Luca Paternoster, presidente dell’Anaune, ha raccontato le emozioni alla vigilia della gara: “Sarà una grande occasione per divertirci, è un momento fantastico, una stagione unica per il Napoli e il Trentino, stiamo gioendo anche noi per lo scudetto degli azzurri”. Nell’Anaune Val Di Non c’è anche Gionta, il portiere classe ’97 che qualche anno fa ha difeso i pali della Primavera del Napoli.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Contini; Zanoli, D’Avino, Juan Jesus, Mario Rui; Coli Saco, Demme, Vergara; Politano, Ambrosino, Zerbin.

ANAUNE: Gionta; Sartori, Badjan, Menapace, Allegretti, Faes, Micheli, Casagrande, Biscaro, Kumnja, Diagne. All. Morano Cipriano