Ritiro del Napoli a Dimaro, l’onda azzurra invade la Val di Sole

sabato, 15 luglio 2023

Dimaro Folgarida (Trento) – Un’onda azzurra in Val di Sole. Un esercito azzurro permeato di passione ha colorato lo stadio comunale di Dimaro Folgarida. In dodici anni di ritiro il piazzale antistante al campo di Carciato, definito quest’anno come Ski.it Arena, mai ha raccolto tracce di sostegno, attaccamento ai colori come oggi. Stamani e nel pomeriggio. I battiti trasmessi per i campioni d’Italia hanno generato una fortissima ondata emotiva, un’energia nuova perché mai il pubblico era stato così numeroso. Al campo c’era il tutto esaurito, completamente gremiti gli spalti con 1.616 tifosi distribuiti in ogni settore, con la curva Meledrio (aggiunta quest’anno alla tradizionale Carciato) a fare il suo battesimo tra cori, bandiere e tifo per gli azzurri.

All’esterno dell’impianto, che ha ospitato la prima seduta del Napoli a Dimaro, c’era un altro mare azzurro e, infatti, lo store ha registrato lunghe file per l’intera mattinata. Identica la situazione nell’attigua sala che ospita la Coppa dello Scudetto. Complessivamente quattromila persone hanno animato le strade di Dimaro, nel primo giorno d’applicazione del dispositivo di isola pedonale.

Il bagno di folla ha visto protagonista il presidente Aurelio De Laurentiis, acclamato dai tifosi a cui ha indirizzato baci rivolti verso le tribune. Il patron, come Juan Jesus e Zanoli, si è anche dedicato agli autografi dopo l’allenamento, celebrando così questa giornata storica con il record di presenze a Dimaro per il primo giorno di scuola della squadra guidata da Rudy Garcia. Il presidente ha elogiato l’organizzazione del ritiro. In ordine alfabetico Apt Val di Sole, Comune di Dimaro Folgarida e Trentino Marketing. “Record storico d’affluenza? È sempre stato un record, ogni anno, ci adeguiamo alla forza della città di Napoli e del mondo napoletano, in tutta Italia e nel mondo. E in Trentino questo si è capito”. La battuta del presidente. Gongola il sindaco Andrea Lazzaroni: “E’ un risultato che corona il grande lavoro fatto in questi mesi. Anche nelle ultime ore abbiamo apportato delle modifiche ai progetti. La squadra della Val di Sole ha mostrato tutta la sua operatività. Un grazie ai volontari, ai dipendenti comunali, allo staff dell’Apt per la capacità operativa mostrata. E poi un grazie a Trentino Marketing e alle forze dell’ordine, con il Questore Improta e ai suoi stretti collaboratori. Abbiamo iniziato nel migliore dei modi? Si, e ora ci attendono dieci giorni di soddisfazioni”.

Soddisfatto anche Maurizio Rossini, Ceo di Trentino Marketing. “Abbiamo vissuto una giornata di grande entusiasmo e affetto, sostenuta anche da un clima ideale sia per gli spettatori sia per i giocatori in campo impegnati nella prima giornata di allenamenti. Un esordio molto bello per il ritiro tricolore”.

E mentre sugli spalti si fa festa in campo si fa già sul serio: si inizia subito con il lavoro a secco, in palestra che con il pallone attraverso esercitazioni tecniche con le sagome. Nasce così l’era di Rudy Garcia, supportato da Jobard, Fichaux e Paolo Rongoni, i tre volti nuovi dello staff che coadiuveranno l’allenatore francese, atteso alle 19:30 per la sua prima conferenza stampa da allenatore del Napoli.

Tutti in gruppo tranne Lozano e Gaetano, che hanno lavorato a parte per recuperare dai rispettivi infortuni, attendendo l’arrivo dei giocatori impegnati in Nazionale fino a metà giugno per la prossima settimana.

Il Napoli si sta svelando al mondo in Val Di Sole, domani alle 16:15 la presentazione del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso. E questa sera l’area eventi ospiterà il DJ set di Giulia Centofante mentre domani sera sarà il giornalista televisivo Massimo Ugolini, volto noto di Sky, ad animare il palco con la presentazione del suo libro “La notte prima” con racconti di Maurizio de Giovanni.