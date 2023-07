Ritiri Serie A, il Napoli arriva a Dimaro Folgarida

venerdì, 14 luglio 2023

Dimaro Folgarida – È tutto pronto in Val di Sole per il 12.o ritiro precampionato del Napoli che si aprirà ufficialmente questa sera a Dimaro Folgarida con l’arrivo della squadra previsto per le 19.00 allo Sport Hotel Rosatti, per undici giorni destinato a trasformarsi nella Casa del Napoli in Trentino con la facciata illuminata ogni notte di tricolore. Foto @Nicer.

Ieri gli ultimi sopralluoghi alla SKI.IT ARENA che sino al 25 sarà il cuore pulsante del ritiro: a fare gli onori di casa il sindaco Lazzaroni, accompagnato dagli assessori Largaiolli e Tomasi, il direttore dell’Apt Fabio Sacco con il suo staff. Presenti il direttore generale di Trentino marketing Maurizio Rossini, il Questore di Trento Maurizio Improta con i collaboratori Norbiato e Ascione, il dirigente della sezione della polizia stradale Cerroni, l’ispettore Pizzini del distaccamento di Malè, il comandante della stazione dei carabinieri Brentegani e della polizia locale Arnoldi. I funzionari della Questura di Trento con i membri della commissione di vigilanza provinciale con il dirigente provinciale Maccani.

Tutto è stato analizzato, comprese le due ulteriori tribune allestite nelle ultime sulle curve dello stadio – verso nord la Meledrio (726 posti a sedere) e verso sud la Carciato (276 posti a sedere) – che si aggiungono ai 614 posti della Tribuna Centrale. In totale quindi 1.616 spettatori – un numero quasi tre volte superiore allo scorso anno – potranno assistere agli allenamenti mattutini e pomeridiani della squadra allenata da Rudi Garcia e alle due amichevoli con l’Anaune Val di Non ASD (giovedì 20 luglio ore 18.00) e con la Spal (lunedì 24 ore 18.00).

Si inizia sabato mattina con il botto: nel piazzale della SKI.IT ARENA è stata allestita la tensostruttura dove trovano sede il negozio del Napoli e l’area di esposizione della Coppa dello Scudetto, liberamente visibile e fotografabile dai tifosi. E poi la lunghissima transenna teatro del rito degli autografi a fine allenamenti. E i due enormi scudetti tricolori con la scritta Napoli e il numero 3. Alcuni tifosi già presenti a Dimaro hanno chiesto come mai sono né stati dipinti solo due? Semplicissima la risposta: il terzo scudetto sarà in campo per undici giorni e potrà venir omaggiato costantemente dai tifosi.

Si inizia già sabato con le prime due sessioni in campo dirette da Garcia al mattino dalle 9.00 e il pomeriggio dalle 17.00. Programma identico per domenica. La sera di sabato si terrà il Dj set e domenica sera la presentazione del libro “La notte prima” scritto dal giornalista Massimo Ugolini, volto noto di SKY, con racconti di Maurizio De Giovanni. I due eventi si svolgeranno nella nuova area dedicata agli appuntamenti serali.

Con l’avvio del ritiro entreranno in vigore le novità previste dal Comune di Dimaro Folgarida: Chiusura al traffico veicolare nel tratto da piazza Madonna della Pace (che quest’anno diventa sede delle produzioni televisive e radiofoniche delle emittenti accreditate, in totale sono oltre 120 i rappresentanti dei media attesi in val di Sole) e entrata in servizio del Val di Sole Express, il trenino che collegherà i parcheggi collocati a Carciato con la SKI.IT ARENA e il centro storico di Dimaro. E poi il pomeriggio il giro turistico delle frazioni attorno Dimaro: Presson, Monclassico e Carciato.

Saranno undici giorni di lavoro per la squadra e di spensierata vacanza per i tifosi in un ambiente piacevole e naturale capace di garantire innumerevoli opportunità di vacanza attiva: dalla MTB al rafting, al Canyoning alla possibilità di salire nei rifugi in quota. E anche quest’anno a disposizione dei tifosi de SSC Napoli vi sono le Val di Sole Guest Card e Trentino Card che offrono grandi opportunità.

“Con la card si avrà l’opportunità di salire sulle nostre montagne grazie a oltre 10 funivie e seggiovie. Si potranno raggiungere i 3000 metri delle vette dell’Ortles Cevedale e dell’Adamello Presanella – spiega Fabio Sacco, Direttore APT Val di Sole -. Un’occasione da non perdere anche per i tifosi del Napoli anche perché con le card ci si potrà muovere liberamente, in tutto il Trentino, con il treno ed il pullman, visitare musei, castelli, fortezze, siti naturalistici e accedere a centri termali per l’assaggio delle acque minerali. La card è a disposizione di tutti gli ospiti della Val di Sole al costo di 3 soli euro al giorno, ma ne vale oltre 10. Gratis i bambini fino a 14 anni, non compiuti, se accompagnati da 1 adulto”. Unica condizione soggiornare nelle strutture ricettive convenzionate.

INFO: https://www.visitvaldisole.it/it/val-di-sole-guest-card