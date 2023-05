Rinnovato il consiglio di amministrazione dell’Apt Val di Sole

domenica, 7 maggio 2023

Malè (Trento) – Rinnovato il Consiglio di amministrazione dell’Apt (Azienda di promozione turistica) della Val di Sole: Luciano Rizzi (nella foto) verso un nuovo mandato da presidente.

Nella sala della Comunità di Valle a Malè (Trento) si è svolta l’assemblea dell’Apt, alla presenza dell’assessore provinciale Roberto Failoni, del presidente Luciano Rizzi e del direttore Fabio Sacco. All’inizio dell’assemblea è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Andrea Papi, il runner ucciso dall’orso lo scorso 5 aprile. Il presidente Luciano Rizzi e il direttore Fabio Sacco hanno illustrato l’attività svolta nel triennio, i dati di bilancio e i progetti realizzati.

Per il prossimo triennio sono stati eletti: Michele Bertolini, Marco Katzemberger, Luca Gosetti, Antonio Maini, Giampietro Martinolli per il pubblico; Anna Bontempelli, Aldo Bordati, Serena Casna, Cristian Gasperi, Ennio Pangrazzi, Davide Panizza, Simone Pegolotti e Luciano Rizzi per il settore privato. Ai tredici eletti si aggiungono due di diritto delle associazioni di categoria, per l’Asat Paola Graifenberg e per l’Unat Aurelio Veneri.

Nella prima riunione del Consiglio di Amministraione di Apt Val di Sole sarà eletto presidente e vicepresidente e sarà programmata l’attività del prossimo triennio.

di Daniela Papini