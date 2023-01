Rinnovata la Giunta comunale a Cles: nomi e aree di competenza

martedì, 24 gennaio 2023

Cles – Rinnovata la Giunta comunale a Cles (Trento). A uscire dall’esecutivo sono: Massimiliano Girardi, Amanda Casula, Cristina Marchesotti. Entrano Simona Malfatti, Stella Menapace, Francesca Endrizzi. La carica di vicesindaco passa da Massimiliano Girardi a Diego Fondriest. Resta in giunta l’assessore Aldo Dalpiaz, oltre al sindaco e a Diego Frondriest.

Comune di Cles

GIUNTA COMUNALE 2023-2025

Aree di competenza per gli Assessori e i Consiglieri delegati

1— AREA DEL PATRIMONIO E DELLA VIABILITA’ ASSESSORE: Aldo (nella foto da sinistra Aldo Dalpiaz, Stella Menapace, Ruggero Mucchi, Simona Malfatti, Francesca Endrizzi).

Lavori pubblici

Programmazione, Progettazione, Appalto e Realizzazione delle Opere Pubbliche

Patrimonio

Gestione delle strutture comunali – Cantiere comunale

Viabilità

Gestione strade e parcheggi — Mobility Plan

Impianti e reti

Centrali elettriche e produzione di energia — Gestione Acquedotto e Fognature

PROGETTO SPECIALE: Piano dell’ecologia – Energia

Programma per il miglioramento della produzione di energia rinnovabile e del risparmio energetico

2 — AREA DEL TERRITORIO E AMBIENTE (da sinistra nella foto Fabrizio Leonardi., Ruggero Mucchi, Massimiliano Girardi e Adriano Taller)

Ruggero Mucchi — sindaco

CONSIGLIERE DELEGATO: Fabrizio Leonardi — con delega all’Agricoltura CONSIGLIERE DELEGATO: Adriano Taller — con delega alla Montagna Agricoltura

Rapporti con Consorzio Miglioramento Fondiario, Consorzio Frutticoltori, Organizzazioni e sindacati agricoli, Strada della Mela — infrastrutture agricole — Valorizzazione dei prodotti agricoli — Mercato Contadino — Frutteto Storico

Montagna

Rapporti con la Stazione Forestale e Custodia forestale – Coltivazione del bosco — Malghe e pascoli — Strutture comunali – Infrastrutture montane — Attrattività della montagna — Toponomastica

Ambiente e sostenibilità

Ciclo dei rifiuti e rapporti con la Comunità di Valle — Attuazione del PAES — Strategie per la sostenibilità e per l’ambiente – Mobilità sostenibile

Sicurezza e Protezione civile

Rapporti con la Polizia Locale, con le Forze dell’Ordine e di Protezione Civile —Tavolo di Coordinamento per la Sicurezza -Sicurezza del territorio – Piano Comunale di Protezione Civile

Rapporti con le Consulte

PROGETTO SPECIALE: Piano dell’ecologia — Acqua

Programma per l’approvvigionamento idrico e la gestione del ciclo dell’acqua potabile e irrigua.

3 — AREA DEL PROGRESSO URBANO – Diego Fondriest Vicesindaco

CONSIGLIERE DELEGATA: Amanda Casula — con delega alla Programmazione strategica

Urbanistica e rigenerazione urbana

PRG e piani subordinati — Piani Attuativi – Accordi pubblico/privato — Gestione Commissione Edilizia — PR Spinazzeda —Recupero situazioni urbane depresse

Programmazione strategica

Aggiornamento del Masterplan e degli indirizzi di lungo periodo — Nuove strategie generali

Attività produttive

Artigianato — Industria — Commercio — Mercati e fiere — Terziario e servizi privati — Valorizzazione dei prodotti locali —Occupazione e dinamiche economiche — E-commerce — Rapporti con le associazioni di categoria

PROGETTO SPECIALE: Variante generale al P.R.G.

Aggiornamento del Piano Regolatore Generale con una Variante sostanziale che interessi tutte le aree (comprese le residenziali) e che si relazioni con le prospettive di sviluppo indicate dal Masterplan.

4 — AREA DELLA CULTURA E DELLA FORMAZIONE ASSESSORA: Simona Malfatti

Beni culturali

Gestione di Palazzo Assessorile — Mostre ed esposizioni – Valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Servizi culturali

Gestione Biblioteca e attività di promozione della lettura — Gestione del Teatro — Stagione teatrale e di danza

Attività culturali

Iniziative culturali — Rapporti con associazioni culturali — Concerti e manifestazioni — Rapporti con la Comunità di Valle

Istruzione e formazione

Rapporti con gli istituti scolastici — Gestione associata della Scuola Media — Attività educative e di formazione – Agenda 2030 – Educazione ambientale

PROGETTO SPECIALE: Progetto di fruibilità dei beni culturali e trekking urbano

Attuazione del progetto di valorizzazione dei beni culturali con l’obiettivo di creare un museo sul territorio che integri beni artistici, naturalistici e identitari, rendendoli fruibili anche con l’ausilio di nuove tecnologie

5 — AREA DELLA SOCIALITA’ ASSESSORA: Stella Menapace

Politiche sociali

Fasce deboli – Servizi per l’infanzia e la famiglia – Terza età

Politiche giovanili

Piano di zona — Consiglio Comunale dei Ragazzi — Aggregazione e coinvolgimento dei giovani

Progetti occupazionali

Progetto BIM — Lavori Socialmente Utili

Cittadinanza attiva

Coinvolgimento e partecipazione — Volontariato – Pari opportunità

Integrazione e coesione della Comunità

PROGETTO SPECIALE: Regolamento dei Beni Comuni

Redazione partecipata di un Regolamento per i Beni Comuni quale strumento innovativo di promozione e coordinamento del volontariato e dell’iniziativa privata a servizio del benessere e della Comunità

6 — AREA DEL BENESSERE ASSESSORE: Francesca Endrizzi

Sport e salute

Gestione del CTL — Sviluppo e promozione dello sport — Integrazione dello sport con i settori educativi e turistici – Rapporti con le associazioni sportive

Turismo e attrattività

Rapporti con la Pro Loco, APT e Consorzio Cles Iniziative, Sviluppo della ricettività, Promozione del territorio, Eventi

Verde e decoro urbano

Gestione dei parchi pubblici —Servizio di giardineria — Piano del rinverdimento

Progetto sicurezza

Safety: Sicurezza stradale urbana — Sicurezza del pedone e del ciclista — Sicurezza delle aree sensibili — Sicurezza del patrimonio pubblico e privato — Sistema delle telecamere di sorveglianza

PROGETTO SPECIALE: Regolamento del Verde Pubblico e Privato

Programma e strategie per la conservazione, gestione e miglioramento del verde urbano pubblico e privato

COMPETENZE ISTITUZIONALI RISERVATE AL SINDACO

Pubblica sicurezza Salute pubblica Gemellaggi

ALTRE COMPETENZE RISERVATE AL SINDACO

Personale Bilancio

COMPETENZE TRASVERSALI FRA GLI ASSESSORATI

GRANDI OPERE — supervisione, approfondimenti, attuazione Tangenziale

Condotta principale dell’acquedotto

Piscina

Ciclabile per Mostizzolo