Riaperta la ferrovia Trento-Malè-Mezzana

lunedì, 11 settembre 2023

Lavis (Trento) – Riaperta la ferrovia FTM tra Trento-Malè-Mezzana è attiva regolarmente dopo l’interruzione in concomitanza con i lavori previsti per il bypass ferroviario di Trento ed entrerà in vigore l’orario invernale 2023/2024

Permangono comunque alcune corse bus su cui non sono previste comitive e trasporto biciclette; mentre, escluso il periodo dal 27 novembre 2023 al 12 aprile 2024 è consentito il trasporto di massimo 4 bici e 2 carrellini porta-bimbo piegati e con timone smontato, sui treni indicati con il simbolo della bici, senza la necessità di alcuna prenotazione. Il Call Center risponde allo 0461-821000 dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 22 e il sabato dalle 7 alle 20.