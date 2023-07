Revò e l’intera Val di Non vicini alla famiglia Arnoldo

domenica, 16 luglio 2023

Revò (Trento) – Tragedia in Val di Non: folgorato 39enne che stava lavorando nel cantiere di casa sua. L’incidente sul lavoro è accaduto a Novella di Revò, il 39enne stava lavorando nella sua abitazione con il cognato quando per cause ancora in fase di accertamento è stato colpito da una scarica elettrica. E’ stato trasportato insieme al cognato all’ospedale Santa Chiara e poche ore dopo il suo arrivo è morto. Il cognato ha riportato lievi ferite.

Stefano Arnoldo (nel riquadro) lascia la moglie e tre figli in tenera età. Era un vigile del fuoco volontario di Revò, impegnato per la comunità e oggi in tanti lo ricordano. L’intera comunità di Revò si è stretta attorno alla famiglia di Stefano Arnoldo.

di A.Pa.