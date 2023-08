Rafting sul Noce: guida nepalese accompagna i turisti nelle discese

martedì, 1 agosto 2023

Commezzadura (Trento) – Giovane guida nepalese accompagna i turisti italiani e stranieri durante le discese di rafting sul torrente Noce in Val di Sole. Sempre disponibile, la guida consiglia i turisti che frequentano il centro Extreme Waves di Commezzadura (Trento) quest’estate e spiega loro: “Qui ci si diverte e si fa sport nella massima sicurezza, al 100 per cento”.

Thapaliya Rajendra, conosciuto come “Raj”, originario del Nepal ha navigato tutti i fiumi himalayani e al centro Extreme Waves di Commezzadura ha portato la sua esperienza e trasmette a tutti sicurezza. E’ una delle prime domande che i turisti fanno alla guida e la risposta di Thapaliya Rajendra è una sola: “Sì, qui si scende in sicurezza“.

“In questo centro – spiega Thapaliya Rajendra – mi trovo benissimo, svolgo il ruolo di guida: il mio compito è preparare i turisti con una descrizione teorica del tipo di attività che viene svolta, quindi raggiungiamo i punti di partenza di uno dei tre itinerari scelti e da lì prende avvio la discesa”. “Quest’anno – prosegue la guida nepalese – il Noce è ricco d’acqua e durante le discese ci sono grandi emozioni”.

Accanto al rafting sul fiume Noce, tappa obbligata per chi trascorre le vacanze in questo periodo estivo non solo in Val di Sole, ma anche in Valle Camonica, Val Rendena e Trentino, le proposte del centro Extreme Waves gestito da Marcello Di Cola, sono ampie e comprendono canyoning, tarzaning, hydrospeed, downhill mountain bike, canoa, kayak, Ropes Course, River Bridge, arrampicata, vie ferrate, trekking, ponting e Nordic Walking.

Per informazioni: info@extremewaves.it – (+39) 335 7080539

di A. Pa.