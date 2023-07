Rafting sul Noce: estate speciale al centro Extreme Waves di Commezzadura

sabato, 1 luglio 2023

Commezzadura (Trento) – Un fiume carico d’acqua e un clima ideale per praticare rafting sul Noce. Al Centro Extreme Waves di Commezzadura (Trento) prosegue nel migliore dei modi la stagione e numerose sono le opportunità che propone in questa stagione estiva.

Extreme Waves è un centro outdoor all’avanguardia in Val di Sole: offre attività sportive, opportunità uniche per turisti e appassionati delle discese sul torrente Noce, così da trascorrere una vacanza divertente e piena di adrenalina. Oltre alla pratica del rafting sul Noce ci si può divertire tra tarzaning‬, canyoning, hydrospeed, rospes course, river bridge e mountain bike. In queste settimane – grazie anche agli eventi sportivi (ad esempio in questo weekend la Coppa del Mondo di mountain bike in Val di Sole) – sono numerosi anche i turisti stranieri, oltre a gruppi di italiani, provenienti in particolare da Valle Camonica, Val Rendena, quindi Veneto ed Emilia. Scendere in rafting sulle rapide del Noce significa percorrere uno dei più bei fiumi al mondo per la pratica degli sport fluviali.

“E’ il periodo ideale per il rafting sul Noce – racconta Syria Stanchina (nel video), del centro Extreme Waves -. Il fiume è carico d’acqua dopo le piogge primaverili quindi il divertimento assicurato: agli ospiti illustriamo la struttura e le diverse attività, partendo dal rafting, con una lezione teorica, poi consegniamo le attrezzature e i nostri istruttori li accompagnano in un’esperienza davvero unica”.

Sono tre i percorsi proposti per il rafting sia nella parte alta, partendo da Cusiano, che in quella media e bassa del Noce. Il divertimento alla struttura a lato della statale 42 del Tonale, gestita da Marcello Di Cola, è assicurato, ideale per una o più giornate a stretto contatto con la natura. Quest’estate bambini, giovani, famiglie, ma anche persone avanti in età si stanno avvicinando al centro di Commezzadura e tutti chiedono di vivere grandi emozioni. E l’esperienza del rafting con gli istruttori del centro Extreme Waves è coinvolgente e unica.

Per informazioni: info@extremewaves.it – (+39) 335 7080539

di A. P.