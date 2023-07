Rafting sul Noce al centro Extreme Waves di Commezzadura, Fabbi: “Qui il top della sicurezza”

lunedì, 17 luglio 2023

Commezzadura (Trento) – L’onda azzurra è arrivata in Val di Sole e sono numerosi i tifosi del Napoli che chiedono di trascorrere qualche ora sulle rive del Noce e il rafting è la grande attrazione. Il centro “Extreme Waves” di Commezzadura (Trento) è una delle grandi attrattive di giovani, famiglie e gruppi e con l’arrivo a Dimaro (Trento) del Napoli cresce l’interesse dei tifosi al seguito della squadra azzurra, Campione d’Italia 2023, per provare il brivido del rafting sul Noce in grande sicurezza.

Matteo Fabbi, istruttore federale che in questi mesi estivi svolge l’attività al centro Extreme di Commezzadura, interviene sulla sicurezza. “Il rafting sul Noce – spiega Matteo – Teo – Fabbi (nel video) – avviene in massima sicurezza: alle persone che si presentano al centro Exteme Waves viene illustrata l’attività e vengono messe nelle condizioni ideali per una discesa con i gommoni sul Noce senza alcun problema”. I consigli a famiglie e turisti che frequentano il centro Extreme Waves? “Fondamentale – prosegue Matteo Fabbi – è recarsi in centri affiliati alla federazione che rappresenta una garanzia sulla qualità del servizio erogato e per la qualità delle attrezzature che vengono messe a disposizione, come avviene nel centro di Commezzadura””.

Le opportunità offerte dal Centro Extreme Waves di Commezzadura, guidato da Marcello Di Cola, è ampia, con proposte tra il fiume Noce e la montagna: oltre al rafting vengono proposti hydrospeed, canyoning, tarzaning, mountain bike, ropes course, nordic walking, vie ferrate e arrampicata. Inoltre negli ampi spazi del centro Extreme Waves sono a disposizione campi da volley e una mini fattoria: una struttura accogliente con ampi spazi verdi a disposizione vicino al Noce con il divertimento assicurato.

E questa è una settimana speciale: a Dimaro (Trento) è in ritiro il Napoli di mister Garcia e sono numerosi i tifosi partenopei che si tuffano nell’esperienza del rafting, di una discesa straordinaria sul Noce.

