Rafting sul Noce a Ferragosto: grande richiamo del Centro Extreme Waves

sabato, 12 agosto 2023

Commezzadura (Trento) – Rafting sul Noce a Ferragosto. Una delle grandi attrazioni dell’estate 2023 e tra i maggiori richiami di questi giorni in Val di Sole è il centro Extreme Waves di Commezzadura, gestito da Marcello Di Cola. Il Noce è carico d’acqua con un clima, sole e temperature gradevoli, ideale per praticare rafting, con le discese mozzafiato sul Noce.

VIDEO

Si annuncia una settimana di Ferragosto da urlo nella struttura di Commezzadura (Trento) tra sport e divertimento. “Sono differenziate le proposte – racconta Marcello Di Cola (nel video), responsabile del centro Exteme Waves di Commezzadura -. e i prossimi giorni si annunciano di intenso lavoro con richieste di turisti italiani e stranieri, ma anche di famiglie e gruppi che stanno trascorrendo le vacanze in Val di Sole, nelle valli del Trentino e anche nelle vicine valli lombarde, su tutti la Valle Camonica”. “Dal nostro punto di osservazione – prosegue Marcello Di Cola – registriamo un crescente interesse per questo sport e le nostre guide propongono discese in massima sicurezza”.

Al centro Extreme Waves di Commezzadura (Trento), gestito da Marcello Di Cola, le discese con i gommoni sul Noce iniziano di prima mattina e per tutta la giornata fino a sera ci sono grandi attrattive. L’offerta è ampia: si può trascorrere una giornata all’aria aperta con proposte di sport tra il fiume Noce e la montagna, in particolare rafting hydrospeed, canyoning, tarzaning, mountain bike, ropes course, nordic walking, vie ferrate, arrampicata e scuola di canoa kayak.

“Tutti gli ospiti – conclude Marcello Di Cola – chiedono di vivere esperienze nuove e sono affascinati da quanto proponiamo”. E al centro Extreme Waves la settimana di Ferragosto regalerà emozioni fino all’ultimo respiro.

Per info: info@extremewaves.it – (+39) 335 7080539

di A. Pa.

