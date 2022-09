Rafting: al Centro Extreme Waves di Commezzadura chiude una stagione ricca di emozioni

sabato, 10 settembre 2022

Commezzadura (A.Pa.) – La stagione di rafting al Centro Extreme Waves di Commezzadura (Trento) si sta concludendo nel migliore dei modi. In questo secondo weekend di settembre l’atto finale di una stagione iniziata in tarda primavera e proseguita per tutta l’estate nel segno dello sport e svago. Anche in questi giorni ci sono turisti, ma anche trentini, che scelgono l’accogliente centro a lato della statale 42 del Tonale, per compiere le spettacolari discese sul Noce, ancora carico d’acqua, e trascorrere in relax la giornata.

Durante la stagione estiva il centro Extreme Waves ha proposto agli appassionati tante attività: oltre al rafting e i turisti sono stati accompagnati in uscite mountain bike, canyoning, hydrospeed, rospes course, river bridge e arrampicata sportiva.

VIDEO



“Abbiamo vissuto una stagione estremamente positiva – commenta Marcello Di Cola (nel video), responsabile del centro Extreme Waves di Commezzadura – il tempo ci ha assistito, il Noce sempre carico d’acqua e dobbiamo auguraci tante altre stagioni così. Il fiume ci ha sempre salvaguardato, l’acqua ci ha sorpreso, ci aspettavamo un anno difficile per la carenza di precipitazioni durante l’inverno e la primavera, invece ci ha regalato emozioni ai tanti appassionati di rafting”. “Anche quest’anno – prosegue Marcello Di Cola – il nostro target è stato rappresentato da turisti italiani e da gruppi di stranieri, prevalentemente da Germania, Olanda e Francia”.

Lo staff del Centro Exteme Waves, responsabile, guide ed istruttori, hanno lavorano fianco a fianco, accolto giovani, famiglie e turisti, seguendoli fin dal loro arrivo al centro e li hanno assecondati in ogni loro richiesta, mettendoli a loro agio e questo rappresenta uno dei punti di forza della struttura di Commezzadura. “Lo sguardo è già al 2023 quando il nostro centro taglierà il traguardo del 25esimo anniversario di attività – conclude Marcello Di Cola –. Abbiamo in serbo tante sorprese che coinvolgeranno gli appassionati e le persone che frequenteranno la nostra struttura nella prossima stagione “.

© Riproduzione riservata