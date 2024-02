Radio Anaunia Val di Non è sempre più voce del territorio

martedì, 13 febbraio 2024

Cles (Trento) – Oggi è il World Radio Day, la Giornata Mondiale della Radio proclamata dall’Unesco. La celebrazione è stata istituita nel 2011 dagli Stati membri dell’Unesco in commemorazione della prima trasmissione radiofonica andata in onda il 13 febbraio 1946, inaugurando la radio delle Nazioni Unite.