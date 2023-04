Rabbi, il Tar sospende l’ordinanza di abbattimento dell’orso MJ5

sabato, 22 aprile 2023

Trento – Il Tribunale amministrativo regionale di Trento ha sospeso l‘ordinanza di abbattimento dell’orso MJ5 firmata dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, mantenendo in vigore solo la cattura. L’orso non sarà abbattuto, almeno per il momento.

Il 5 marzo scorso MJ5 fu protagonista di un aggressione in Val di Rabbi ad Alessandro Cicolini, escursionista. A comunicare la decisione del Tar il presidente di Leal Gian Marco Prampolini che ha presentato un ricorso al Tar di Trento. “Con nostra grande soddisfazione – afferma Prampolini – il Tar ha accolto il nostro ricorso dello scorso 20 aprile e le motivazioni formulate dal nostro ufficio legale”. Per l’orso MJ5 resta quindi in vigore solo il provvedimento di cattura. “Vogliamo anche contestare – ha proseguito Leal – i criteri di valutazione di pericolosità degli orsi considerati confidenti o “aggressivi” in quanto vittime essi stessi in primis di azioni di disturbo spesso anche volontarie da parte di curiosi, escursionisti e ancora più spesso cacciatori e bracconieri”.