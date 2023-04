Prevenzione alcologica, le iniziative in provincia di Trento

mercoledì, 12 aprile 2023

Trento – Prevenzione alcologica, in tutta la provincia di Trento sono numerose le iniziative di informazione e di sensibilizzazione. Aprile è il mese dedicato a livello mondiale alla prevenzione alcologica e anche quest’anno i centri alcologia, antifumo e altre fragilità dell’unità operativa dipendenze Apss, in collaborazione con le associazioni di volontariato, organizza una serie di appuntamenti sul territorio per informare e sensibilizzare la popolazione. Scopo dell’iniziativa è di mettere in guardia sui danni provocati dall’alcol sempre e in ogni caso, anche se assunto in dose limitate e occasionali e presentare all’opposto i vantaggi di uno stile di vita sano e equilibrato. Solo un’informazione precisa e completa permette infatti di conoscere e soprattutto di non sottovalutare i rischi connessi all’abuso di bevande alcoliche, per la salute del singolo ma anche per la tenuta sociale, in termini di sicurezza stradale, di degrado e di emarginazione. Ampio e variegato è il calendario delle proposte in programma, che vanno dall’allestimento di stand rivolti alla popolazione, con un occhio di riguardo alle giovani generazioni (si inizia a bere sempre prima e in quantità allarmante), a spettacoli e proiezioni cinematografiche aventi per tema l’alcolismo e le sue conseguenze.

Stand, dove operatori dei centri di alcologia e volontari delle realtà associative locali distribuiranno materiale informativo e di sensibilizzazione, saranno presenti: il 13 aprile a Trento dalle ore 9.30 alle ore 11.30 all’incrocio tra largo Carducci e via del Simonino; il 14 aprile a Predazzo dalle 8 alle 12 all’esterno del poliambulatorio; a Trento il 18 aprile all’ingresso del poliambulatorio Crosina Sartori dalle ore 8 alle ore 10.30; il 19 aprile ad Arco nel poliambulatorio dell’ospedale e a Riva del Garda nel poliambulatorio di via Rosmini 5/b; il 21 aprile a Rovereto all’ingresso dell’ospedale Santa Maria del Carmine dalle 9 alle 12 e ad Arco nell’Unità operativa di chirurgia negli orari di vista degenti; a Pergine Valsugana per tutto il mese di aprile all’ingresso dell’ospedale riabilitativo Villa Rosa e al punto prelievi del Distretto sanitario Est sarà esposto materiale informativo.

Altre iniziative che meritano di essere segnalate, sempre nell’ambito della prevenzione algologica, sono la serata di sensibilizzazione a San Giovanni di Fassa il 12 aprile alle 20.30 nella sala comunale del Comun General de Fascia. Poi il 15 aprile alle 21, nell’ambito del cineforum “Cinema Sociale”, nel teatro parrocchiale Cloz di Novella, in collaborazione con Fondazione comunità solidale, l’associazione Iris e l’associazione PerCor.R.S.I. la proiezione con ingresso gratuito, del film “28 giorni” cui seguirà un dibattito. A seguire il 17 aprile a Trento gli operatori Ama e il Centro alcologia organizzeranno la “Camminata con stile, due passi insieme promuovendo sani stili di vita”, una passeggiata aperta a tutti, libera e gratuita con ritrovo alla sede dell’associazione Ama (in via Taramelli 17) alle ore 9.30. Infine nei giorni 20 e 27 aprile e 4 maggio alle 20.30 a Isera, palazzo de Probizer, sono previste tre serate informative.