Predaia, via Roma a Taio chiusa per dieci giorni: lavori e possibili disagi

giovedì, 19 gennaio 2023

Predaia – L’edificio di proprietà privata in Via Roma 52 nella frazione di Taio, in località “Contrada”, che fino alla metà degli anni ’70 ospitava l’Albergo Stella, ha manifestato nelle scorse settimane degli importanti segni di cedimento, che hanno portato l’amministrazione comunale ad assumere nei confronti dei proprietari gli atti necessari a tutelare l’incolumità e la sicurezza sulle proprietà – pubbliche e private – limitrofe all’edificio.

In ottemperanza all’ordinanza contingibile ed urgente del sindaco di Predaia n. 2/2023, i proprietari dell’immobile si sono attivati per valutare possibili interventi di messa in sicurezza dello stesso, giungendo alla conclusione che l’immediato abbattimento dell’edificio risulta essere la miglior soluzione percorribile.

Come comunicato dal tecnico che ha progettato l’intervento, per l’esecuzione dei lavori di demolizione totale dell’edificio in parola saranno necessari all’incirca una ventina di giorni consecutivi, durante i quali la ditta incaricata dai privati porterà a termine i lavori di accantieramento, demolizione e smaltimento materiale.

Per l’intera durata delle operazioni di demolizione sarà necessario chiudere completamente al traffico e ai pedoni il tratto di strada di Via Roma (la strada che attraversa l’abitato di Taio), in corrispondenza dell’edificio da demolire.

L’amministrazione comunale ha pertanto emesso l’ordinanza n. 5 di data 18/01/2023, che dispone la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada lungo via Roma nella frazione di Taio, dal civico 48 al civico 53, dalle ore 8 del giorno 23 gennaio 2023 al giorno 01 febbraio 2023.

Al termine del periodo di chiusura totale, per permettere la conclusione delle operazioni di rimozione dei materiali di demolizione, seguirà l’istituzione di un senso unico alternato in corrispondenza del medesimo tratto, per ulteriori 10 giorni.

Poiché la chiusura totale della strada causerà inevitabili disagi alla viabilità, comportando l’impossibilità per i veicoli di attraversare l’abitato di Taio da nord a sud e viceversa, l’amministrazione si è attivata per dare una quanto più completa e capillare comunicazione ai residenti, alle aziende, alle scuole e ai responsabili dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi porta a porta, per limitare i disagi arrecati.

Durante il periodo di chiusura si informa che:

– sarà possibile accedere alla parte nord della frazione di Taio (centro storico e gran parte dell’abitato, fino al civico n. 48 di Via Roma) solamente dallo svincolo per Taio dalla statale 43 in direzione Trento, oppure provenendo dalla frazione di Tres mediante la Provinciale 13;

– sarà possibile entrare nella parte sud del paese di Taio (zona artigianale e abitazioni fino al civico n. 53 di Via Roma) solamente dalla statale 43, procedendo in direzione nord, utilizzando lo svincolo per Taio a sud dell’abitato, all’altezza dello stabilimento Cocea.

Lungo la viabilità principale sarà collocata idonea segnaletica per preavvisare del divieto di accesso alla zona di cantiere, e in corrispondenza dello stesso sarà allestito un camminamento protetto dedicato esclusivamente ai residenti nelle abitazioni prospicenti, agli studenti che utilizzano le fermate soppresse del servizio di trasporto scolastico e per le emergenze. Le modifiche alla viabilità causeranno inevitabili ritardi al servizio di trasporto pubblico extraurbano e scolastico.