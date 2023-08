Predaia senza frontiere, torna l’avvincente sfida tra frazioni

giovedì, 3 agosto 2023

Predaia (Trento) – Torna “Predaia senza frontiere“, avvincente sfida tra frazioni. Sabato 5 agosto l’evento organizzato dal comitato “PreGio Eventi” nell’ambito del Piano Giovani di Zona “Terra di Mezzo” che coinvolge i Comuni di Predaia e Sfruz animerà il parco in località Sette Larici. Spazio poi al “PreGio Festival”, 9 ore ininterrotte di musica e divertimento.

LA LOCATION – Una magnifica location immersa nella natura, 15 squadre che si daranno battaglia per conquistare l’ambito “Palio della Predaia”, centinaia di giovani pronti a dar vita a un torneo dedicato alla condivisione, allo sport e alla socializzazione, senza tralasciare la musica e la voglia di divertirsi in compagnia. Saranno questi gli ingredienti principali dell’avvincente manifestazione “Predaia senza Frontiere”

Sabato 5 agosto il parco in località Sette Larici sarà animato per tutto il giorno dalle 15 squadre delle diverse frazioni (Mollaro, Segno, Taio, Tuenetto e due formazioni a testa per Coredo, Sfruz, Smarano, Tres e Vervò) che si affronteranno in spassosi percorsi sui gonfiabili, prove d’abilità, staffette e circuiti, gareggiando per aggiudicarsi la vittoria finale.

IL PROGRAMMA – I giochi prenderanno il via alle 9 con il “Water Volley”, che impegnerà i partecipanti nelle qualificazioni durante la mattinata, mentre nel pomeriggio andranno in scena le finali. Le squadre si scontreranno in un torneo di pallavolo acquatica del tutto particolare: le risate sono assicurate.

Dopo il pranzo per squadre e avventori, nel pomeriggio ci saranno le altre sfide: la “Staffetta”, simpatico percorso ad ostacoli da completare nel minor tempo possibile, il “Toro meccanico”, il “Tiro alla fune”, e infine un gioco a sorpresa ideato dal comitato organizzatore. Anche qui non mancheranno momenti esilaranti.

Il torneo si concluderà alle 17 con la premiazione delle prime tre frazioni classificate e l’assegnazione alla squadra vincitrice del “Palio della Predaia”, l’ambito riconoscimento realizzato dall’artista locale Gianni Mascotti. La squadra vincitrice potrà poi scolpire il proprio nome sul trofeo, dopo quello di Vervò (2017), Vervò (2018), Priò (2019) e Mollaro (2022).

Sarà dunque una giornata da vivere all’aria aperta in un clima conviviale, scandita da attività coinvolgenti e divertenti. Per l’intrattenimento dei più piccoli ci saranno anche dei simpatici giochi gonfiabili, l’animazione di “Oltre la festa”, truccabimbi, oltre che il furgone dei gelati. Per tutta la giornata sarà attivo il servizio bar e panini.

Dal pomeriggio fino a tarda notte spazio poi al “PreGio Festival”: 9 ore di musica ininterrotta e animazione con più di 6 dj che si alterneranno sul palco: Sidigy, Alibii, Angelica, Rygo, N3ekko, Chicco Montini e durante la giornata Giò Campo.

“Siamo felici di dare vita anche quest’anno a un grande evento come “Predaia senza Frontiere”, capace di richiamare al Parco 7 Larici centinaia di giovani desiderosi di stare insieme e divertirsi – commenta Andrea Preti, presidente di “PreGio Eventi” –. Ci tengo a ringraziare il direttivo di “PreGio Eventi” per lo sforzo organizzativo e i gruppi giovani della Predaia, che ancora una volta hanno dimostrato grande coesione e voglia di mettersi in gioco. Grazie inoltre al Piano Giovani di Zona “Terra di Mezzo”, ai Comuni di Predaia e Sfruz, ai vigili del fuoco di Smarano, al CMF di Smarano e alla Cassa Rurale Val di Non-Rotaliana e Giovo, il cui supporto è fondamentale”.