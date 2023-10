Pomaria, a Cles tutto pronto per la grande festa della mela

giovedì, 12 ottobre 2023

Cles (Trento) – Tre giorni nel segno delle mele. A Cles si apre domani “Pomaria” la grande festa che celebra la mela, l’autunno e i suoi prodotti. Domani, venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 ottobre animerà il capoluogo della Val di Non.

Il programma dedicato alla mela in tutte le sue sfaccettature è ricchissimo: sarà possibile imparare a cucinare lo strudel, conoscere e assaggiare le diverse varietà di mele e i loro golosi derivati, immergersi in degustazioni guidate di sidro di mela, giocare e divertirsi in laboratori didattici e percorsi di degustazione.

Accanto alla mela la festa propone molte altre attività, tutte legate al territorio e ai prodotti autunnali: passeggiate guidate, rappresentazioni di antichi mestieri, musica, stand enogastronomici dei produttori associati alla Strada della Mela, Salotto del Gusto per degustare vini e prelibatezze locali. Non mancano le proposte per i più piccoli: giochi per divertirsi insieme, laboratori didattici, spettacoli teatrali e molto altro!

A POMARIA CON IL TRENO DEI SAPORI

Un tour guidato alla scoperta dei sapori trentini, partendo da Trento e attraversando la Piana Rotaliana e la Val di Non sulle rotaie del simpatico trenino elettrico della “Trento-Malè”, si arriverà comodamente nel centro storico di Cles e partecipare all’apertura di Pomaria, l’atteso evento che celebra la mela in tutti i suoi aspetti

ore 10.45 – Ritrovo a Trento alle Stazione Ferrovia Trento – Malè con la guida Angela Negri, che ci aiuterà a fare i biglietti del tram

ore 11.04 – Partenza con il tram da Trento – arrivo a Mezzocorona Ferrovia ore 11.30

Con una passeggiata di 10 minuti si raggiungono le Cantine Rotari (zona pesa) dove una guida accoglierà i turisti per iniziare poi la visita alle cantine (un’ora circa), terminando nella scenografica Sala del Re con una degustazione guidata di due spumanti Millesimati Rotari Trentodoc: Alpe Regis Extrabrut e Alpe Regis Rosè, un rosso Teroldego Riserva, accompagnati da grissini, finger food e taglieri a base di

prodotti tipici trentini.

ore 14.14 – partenza da Mezzocorona Ferrovia – arrivo a Cles ore 14.55

ore 15 – Inizio del tour guidato in compagnia di Angela Negri alla scoperta di arte, storia e gusto con una passeggiata fino alla terrazza panoramica del Doss di Pez, da cui si gode una meravigliosa vista su Castel Cles, il Lago di Santa Giustina e l’intera Val di Non. Si scende poi nell’antico rione di Pez, dove non può mancare la visita all’antica Chiesa di San Vigilio, vero e proprio scrigno d’arte. A concludere

una golosa merenda targata Strada della Mela, preparata dal Bar Gelateria Lanterna Magica.

ore 17 – visita libera alla manifestazione Pomaria, con la possibilità di partecipare alle diverse attività e ai laboratori, e assistere all’inaugurazione ufficiale.

Rientro libero con la ferrovia Trento-Malè in uno dei seguenti orari: ore 18.01 – ore 18.53 – ore 20.08

Costo: € 40 adulto- € 15 bambini e ragazzi da 6 a 18 anni | Gratis bambini fi no a 6 anni | nel costo non è incluso il biglietto Ferrovia Trento – Malè

Venerdì 13 ottobre

15 Apertura della manifestazione con il mercato dei produttori locali, le attività per adulti e bambini.

Sarà attiva l’area bimbi con lo spazio family e i laboratori “Apimpasta”, “Impara-giocando”, “Costruisci la tua cassetta per le mele”, “Giochi di carta”

15 Tour guidato alla scoperta di arte, storia e gusto, con una passeggiata fino alla terrazza panoramica del Doss di Pez, la visita all’antica Chiesa di San Vigilio e una golosa merenda targata Strada della Mela.

Costo: 20 euro adulto 5 euro dai 6 ai 18 anni – Gratuito sotto i 6 anni | Prenotazione obbligatoria allo 0463 830133 entro giovedì 12 ottobre ore 12

POMARIA, IL PROGRAMMA

Venerdì 13 OTTOBRE

Ore 15 Laboratorio di cucina “Passione Strudel”

15 Coccole sensoriali – Doss di Pez

15.30 Scopri il frutteto storico di Cles

15.30 Salotto del Gusto

15.30 Laboratorio di cucina “Per fare i canederli…”

16 Coccole sensoriali – Doss di Pez

16 Concerto con El Tom – Palco principale

16.30 Laboratorio di cucina “Passione Strudel”

16.30 Lettura per bambini “Una cimice di nome Asia” – Biblioteca di Cles

16.30 Scopri il frutteto storico di Cles

17 Laboratorio di cucina “Per fare i canederli…”

17 Salotto del Gusto

17 Coccole sensoriali – Doss di Pez

17 Spettacolo musicale “Tieni il Tempo” – Doss di Pez

18 Inaugurazione con sfilata e concerto del Corpo Bandistico Clesiano

20.30 Val di Non Big Bang 2023 – Sala Borghesi Bertolla.

Sabato 14 ottobre

Ore 10 Apertura della manifestazione con il mercato dei produttori locali, le attività e i laboratori

10 Laboratorio di cucina “Passione Strudel”

10 Visita guidata alla Chiesa di Sant’Antonio e al convento dei Frati a Spinazeda

10 Salotto del Gusto

10 Coccole sensoriali – Doss di Pez

10.30 Laboratorio di cucina “Per fare i canederli…”

10.30 Spettacolo “A passo di danza” – Corso Dante

10.30 Spettacolo per famiglie “Una mela al giorno” – palco Giardino Carlo Piz

10.30 Visita guidata alla Chiesetta di San Vigilio a Pez

10.30 Spettacolo circense “Barakka Jukebox” – area bimbi

10.30 Scopri il frutteto storico di Cles

10.45 Laboratorio per bambini “Scopri la musica in te!” – Giardino Don Orione Doss di Pez

11 Percorso sensoriale e immersivo “Sapori So(g)nanti” con Miscele d’Aria Factory

11 Presentazione rivista Arte Trentina dedicata a Bartolomeo Bezzi – Libreria Utopia

11 Visita guidata alla Chiesa Arcipretale di Santa Maria Assunta

11 Coccole sensoriali – Doss di Pez

11 Laboratorio di cucina “Chi ha detto Tortèl?”

11.30 Visita guidata alla Chiesa di Sant’Antonio e al convento dei Frati a Spinazeda

11.30 Spettacolo circense “Barakka Jukebox” – area bimbi

11.30 Visita guidata alla Chiesetta di San Vigilio a Pez

11.30 Laboratorio di cucina “Passione Strudel”

11.30 Salotto del Gusto

11.30 Scopri il frutteto storico di Cles

12 Coccole sensoriali – Doss di Pez

13 Immersioni di gong – Doss di Pez

13.30 Laboratorio di cucina “Per fare i canederli…”

13.30 Visita guidata alla Chiesa Arcipretale di Santa Maria Assunta

13.30 Laboratorio di cucina “Passione Strudel”

13.30 Tour in sella all’e-bike

13.30 Scopri il frutteto storico di Cles

14 Spettacolo per famiglie “Una mela al giorno” – palco Giardino Carlo Piz

14 Salotto del Gusto

14 Spettacolo circense “Barakka Jukebox” – area bimbi

14 Visita guidata alla Chiesa di Sant’Antonio e al convento dei Frati a Spinazeda

14 Laboratorio di cucina “Chi ha detto Tortèl?”

14 Percorso sensoriale e immersivo “Sapori So(g)nanti” con Miscele d’Aria Factory

14 Coccole sensoriali – Doss di Pez

14.30 La Casarada

14.30 Scopri il frutteto storico di Cles

15 Laboratorio di cucina “Per fare i canederli…”

15Visita guidata alla Chiesa Arcipretale di Santa Maria Assunta

15 Fabrizio e la sua fisarmonica – palco principale

15 Laboratorio di cucina “Passione Strudel”

15 Visita guidata alla Chiesetta di San Vigilio a Pez

15 Spettacolo circense “Barakka Jukebox” – area bimbi

15 Immersioni di gong – Doss di Pez

15.30 Tour in sella all’e-bike

15.30 Laboratorio di cucina “Chi ha detto Tortèl?”

15.30 Visita guidata alla Chiesa di Sant’Antonio e al convento dei Frati a Spinazeda

15.30 Salotto del Gusto

15.30 Scopri il frutteto storico di Cles

15.45 Visita guidata alla Chiesetta di San Vigilio a Pez

16.00 Presentazione del libro “Faunobaldo e le antiche fornaci di Sfruz” – Area bimbi

16.00 Percorso sensoriale e immersivo “Sapori So(g)nantbari” con Miscele d’Aria Factory

16.00 Visita guidata alla mostra dedicata a Bartolomeo Bezzi – Palazzo Assessorile

16.00 Coccole sensoriali – Doss di Pez

16.00 Laboratorio per famiglie “Stampameraviglie” – Batibōi Gallery

16.30 Laboratorio di cucina “Per fare i canederli…”

16.30 Visita guidata alla Chiesa Arcipretale di Santa Maria Assunta

16.30 Laboratorio di cucina “Passione Strudel”

16.30 Scopri il frutteto storico di Cles

16.30 Concerto consapevole – Doss di Pez

17.00 Visita guidata alla Chiesa di Sant’Antonio e al convento dei Frati a Spinazeda

17.00 Salotto del Gusto

17.00 Visita guidata alla Chiesetta di San Vigilio a Pez

17.00 Concerto Rock con gli Eccher’s Hackers – palco Giardino Carlo Piz

17.30 Immersioni di gong – Doss di Pez

21.00 Concerto “Canto ecclesiastico: presente e passato” – Chiesa Santa Maria Assunta

Domenica 15 ottobre

Ore 9 Apertura della manifestazione con il mercato dei produttori locali, le attività e i laboratori

9.15 Visita guidata alla Chiesa Arcipretale di Santa Maria Assunta

9.30 Visita guidata alla Chiesa di Sant’Antonio e al convento dei Frati a Spinazeda

10 Laboratorio di cucina “Per fare i canederli…”

10 Laboratorio di cucina “Chi ha detto Tortèl?”

10 Laboratorio di cucina “Passione Strudel”

10 Tour in sella all’e-bike

10 Coccole sensoriali – Doss di Pez

10.30 Spettacolo per famiglie “Una mela al giorno” – palco Giardino Carlo Piz

10.30 Spettacolo circense “Barakka Jukebox” – area bimbi

10.30 Concerto corale – Chiesa San Vigilio, a seguire visita guidata alla chiesa

con Anastasia Val di Non

10.30 Scopri il frutteto storico di Cles

11 Percorso sensoriale e immersivo “Sapori So(g)nanti” con Miscele d’Aria Factory

11 “La Canta dei Mesi”

11 Immersioni di gong – Doss di Pez

11.30 Laboratorio di cucina “Chi ha detto Tortèl?”

11.30 Spettacolo circense “Barakka Jukebox” – area bimbi

11.30 Laboratorio di cucina “Per fare i canederli…”

11.30 Visita guidata alla Chiesetta di San Vigilio a Pez

11.30 Laboratorio di cucina “Passione Strudel”

11.30 Scopri il frutteto storico di Cles

12 Coccole sensoriali – Doss di Pez

12.15 Visita guidata alla Chiesa di Sant’Antonio e al convento dei Frati a Spinazeda

12.30 Maitea in concerto – palco principale

13 Immersioni di gong – Doss di Pez

13.30 Laboratorio di cucina “Passione Strudel”

13.30 Tour in sella all’e-bike

13.30 Visita guidata alla Chiesetta di San Vigilio a Pez

13.30 Visita guidata alla Chiesa Arcipretale di Santa Maria Assunta

13.30 Scopri il frutteto storico di Cles

14 Spettacolo per famiglie “Una mela al giorno” – palco Giardino Carlo Piz

14 Laboratorio di cucina “Chi ha detto Tortèl?”

14 Visita guidata alla Chiesa di Sant’Antonio e al convento dei Frati a Spinazeda

14 Spettacolo circense “Barakka Jukebox” – area bimbi

14 Laboratorio di cucina “Per fare i canderli…”

14 Percorso sensoriale e immersivo “Sapori So(g)nanti” con Miscele d’Aria Factory

14 Coccole sensoriali – Doss di Pez

14.30 Scopri il frutteto storico di Cles

15 Spettacolo circense “Barakka Jukebox” – area bimbi

15 Visita guidata alla Chiesetta di San Vigilio a Pez

15 Laboratorio di cucina “Passione Strudel”

15 Visita guidata alla Chiesa Arcipretale di Santa Maria Assunta

15 La cucina è sensoriale – Doss di Pez

15 La Casarada

15.30 Laboratorio di cucina “Chi ha detto Tortèl?”

15.30 Visita guidata alla Chiesa di Sant’Antonio e al convento dei Frati a Spinazeda

15.30 Laboratorio di cucina “Per fare i canederli…”

15.30 Scopri il frutteto storico di Cles

15.30 Coccole sensoriali – Doss di Pez

16.30 Laboratorio di cucina “Passione Strudel”

16.30 Premiazione dei concorsi “La Mela più…”, “Pomaria… in vetrina”, “Il più bello di Pomaria”

17 Immersioni di gong – Doss di Pez

18 Chiusura della manifestazione

Pomaria, ricercatori e studenti FEM tra laboratori, mostra pomologica e attività dimostrative

Sabato 14 e domenica 15 ottobre la Fondazione Mach sarà presente a Cles, alla 17esima edizione di Pomaria, con una serie di attività legate alla formazione, alla ricerca scientifica e al trasferimento tecnologico. Saranno proposti i laboratori didattici agroalimentari, alcune attività dimostrative sulla conservazione delle mele, il meleto guyot e la mostra pomologica, un percorso tra le vecchie varietà e le nuove selezioni frutto della ricerca FEM.

Studenti e docenti del Centro Istruzione e Formazione proporranno una dimostrazione della trasformazione dei prodotti agricoli. Mostreranno il processo di trasformazione dalla mela al succo, la lavorazione del latte per ottenere ricotta e tosella e della carne per produrre la mortandela della Val di Non. Nella giornata di sabato sarà presente uno stand dedicato alla promozione delle numerose varietà di mele attualmente coltivate e alla riscoperta delle vecchie varietà storicamente presenti in Val di Non.

Nella due giorni gli esperti del Centro Trasferimento Tecnologico spiegheranno come evolve la qualità della mela nel corso dei processi di maturazione e durante la conservazione con dimostrazioni pratiche dei principali test di maturazione.

Sarà proposto un percorso espositivo che si snoda tra le mele selvatiche e storiche coltivate per giungere alle principali varietà e cloni attualmente sul mercato, varietà resistenti e alcune selezioni frutto del programma di miglioramento genetico a cura del Centro Ricerca e Innovazione.

In vetrina ci sarà l’innovativa forma di allevamento del melo messa a punto da FEM: un’opportunità per scoprire le possibili applicazioni e tutti i vantaggi offerti dal nuovo sistema, grazie ad un allestimento curato dall’Unità di ricerca e sperimentazione agronomica nella frutticoltura.

Per i più piccoli saranno proposte letture in biblioteca a Cles alla scoperta della cimice asiatica e delle attività di lotta biologica condotte dalla Fondazione Mach.