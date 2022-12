Pinzolo, il Trentino vince la prima edizione del trofeo Coni Winter

domenica, 18 dicembre 2022

Pinzolo (Trento) – Il Trentino vince la prima edizione del trofeo Coni Winter 2022. Le ragazze e i ragazzi del comitato di casa hanno avuto la meglio sul Piemonte, superandoli solo per numero di discipline a podio (11 contro 9) dopo aver collezionato ciascuno 30 punti. Terza la Lombardia con 28 punti (nelle foto © Simone Ferraro alcuni momenti della cerimonia conclusiva).

Ad annunciare la classifica nel corso della cerimonia di chiusura svoltasi in piazza Carera a Pinzolo (Trento), è stata Cecilia d’Angelo, responsabile Territorio e Promozione del Coni. Il Comitato diretto da Paola Mora sfrutta al meglio il ‘fattore campo’ e scrive il proprio nome nell’albo d’oro dell’edizione invernale della più importante manifestazione multisportiva under 14 d’Italia, ospitata proprio in Trentino.