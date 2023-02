Piano Giovani “Terra di Mezzo”: è partita la caccia ai progetti a Predaia e Sfruz

domenica, 19 febbraio 2023

(Trento) – Piano Giovani “Terra di Mezzo”: è partita la “caccia ai progetti” in due Comuni della Val di Non.

Anche quest’anno il Piano Giovani di Zona “Terra di Mezzo”, che coinvolge i Comuni di Predaia e Sfruz, intende sostenere e finanziare proposte progettuali dedicate ai giovani del territorio.

C’è tempo fino al 4 marzo per presentare le proprie proposte rivolte alle ragazze e ai ragazzi dei due Comuni nonesi che abbiano l’intento di accrescere e aumentare la creatività, l’ingegno, la preparazione culturale e la conoscenza del contesto in cui vivono.

Il Piano Giovani è infatti un utile strumento per promuovere e valorizzare la partecipazione attiva dei ragazzi nella fascia tra gli 11 e i 35 anni alla vita della comunità. È proprio a loro che si rivolge, e a chiunque intenda sviluppare progettualità di politiche giovanili sul territorio, mettendo a disposizione della collettività parte delle proprie energie e del proprio tempo.

Tra gli obiettivi che il Piano di Predaia e di Sfruz si è prefissato rientra la costruzione di una giovane cittadinanza attiva, interessata e consapevole. A questo scopo nel corso del 2023 saranno finanziati dei progetti organizzati dai più giovani ma non solo, anche da chi abbia voglia di mettersi in gioco nel realizzare interessanti iniziative con una ricaduta sulle giovani generazioni.

Le proposte potranno essere di vario genere, l’importante è che mirino alla partecipazione e alla responsabilizzazione: incontri, uscite formative, idee innovative e laboratori saranno presi in considerazione dal Piano e, se in linea con gli obiettivi, saranno sostenuti finanziariamente.

Potranno presentare le proprie “idee-progetto” soggetti attivi o che abbiano interesse a operare sul territorio dei Comuni di Predaia e Sfruz come associazioni, cooperative sociali, istituti comprensivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, parrocchie, fondazioni ed enti, aziende, ma anche gruppi informali di giovani o adulti costituitisi allo scopo (che dovranno però far riferimento a un’associazione o a un altro soggetto con personalità giuridica).

L’avviso completo è consultabile nella sezione avvisi del sito internet www.comune.predaia.tn.it. Per ulteriori informazioni o approfondimenti, o per presentare direttamente la propria proposta compilando il modulo scaricabile dal sito comunale, gli interessati possono scrivere un’e-mail all’indirizzo referentepianogiovani@comune.predaia.tn.it.