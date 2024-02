Pericolo valanghe marcato, appello del Soccorso Alpino agli escursionisti

lunedì, 12 febbraio 2024

Passo Tonale – Appello del Soccorso Alpino, attenzione nelle escursioni in quota. Dopo le precipitazioni degli ultimi tre giorni è elevato il pericolo valanghe che risulta marcato oltre i 2mila metri di quota. L’invito del Soccorso alpino: prima di intraprendere qualsiasi attività sulla neve, in particolare la pratica dello scialpinismo e le gite con le ciaspole, si deve sempre consultare con attenzione il servizio Meteomont e i bollettini niveo meteorologici locali, quali quelli dell’Arpa, per verificare eventuali condizioni di criticità.

Inoltre è importante dotarsi di Artva, pala e sonda per qualsiasi gita scialpinistica. Già ieri, diverse località della Valle Camonica e Valtellina sono state raggiunte da scialpinisti e ciaspolatori che hanno approfittato della intensa nevicata di questi giorni per compiere escursioni, da oggi è tornato il bel tempo e con il Carnevale sono numerosi i turisti presenti nelle località sciistiche.