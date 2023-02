Per il Trentino oltre 7 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico: interventi a Malè e Mezzolombardo

mercoledì, 15 febbraio 2023

Trento – “Oltre 7 milioni di euro al Trentino contro il dissesto idrogeologico. Questo Ministero interviene con celerità ed una consistente fetta di risorse proprie per mettere in sicurezza i territori”. Lo annuncia il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava. Il decreto ministeriale sarà firmato nelle prossime ore. 7.120.686,30 euro la dote finanziaria complessiva assegnata alla regione per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico valutati “urgenti e prioritari”. Più dettagliatamente, le opere riguarderanno il territorio dei Comuni di Malè e Mezzolombardo contro il rischio valanghe e a difesa della pubblica incolumità. “Il dissesto idrogeologico è un tema fortemente attenzionato – dichiara il viceministro –. Abbiamo chiara la mappa delle fragilità del nostro Paese e stiamo lavorando con la massima celerità a protezione dei nostri territori e delle nostre comunità”. L’attuazione del cronoprogramma è ora affidata al Presidente della Provincia autonoma, in qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.