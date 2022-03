Pellizzano, solidarietà e testimonianza di Sara Podetti

Pellizzano – Una serata intensa ed emozionante quella organizzata ieri dalla Pro loco e dall’Amministrazione comunale di Pellizzano (Trento) in occasione della “Giornata Internazionale della donna“, un modo per far sentire la vicinanza della comunità del paese solandro, attraverso il racconto di Sara Podetti, operatrice umanitaria a Lesbo, alle tante donne che in questo periodo stanno vivendo momenti di grande difficoltà.

Nella testimonianza il racconto delle donne profughe a Lesbo che partoriscono e crescono i loro bambini in condizioni estreme, delle donne che da mesi, anni, vivono in campi profughi, delle donne che fuggono da guerre ormai dimenticate e delle donne ucraine che in questi drammatici giorni stanno dando prova di grande coraggio.

L’incontro con una donna che aiuta altre donne e a cui la comunità di Pellizzano ha voluto donare il ricavato (nella foto) della vendita natalizia delle “lanterne della speranza”, un modo solidale per esprimere vicinanza, in questo difficile 8 marzo 2022, a tutte le donne.