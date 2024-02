Peio: ciaspolate al chiaro di luna nel Parco Nazionale dello Stelvio

martedì, 6 febbraio 2024

Peio (Trento) – Camminare su infinite distese di neve, a passo lento, con le ciaspole ai piedi, lasciandosi avvolgere dal silenzio della natura e respirando a pieni polmoni l’aria frizzante di montagna. Con gli occhi ben aperti e lo sguardi spesso all’insù per cogliere la bellezza che si manifesta in molti modi: nel candore dei paesaggi, nel cielo stellato, nelle impronte e nelle tracce lasciate dagli animali selvatici.

Le ciaspolate al chiaro di luna sono una piacevolissima abitudine in Val di Sole: ogni anno, infatti, persone di ogni età scelgono di provare un’esperienza che unisce movimento e scoperta, generando una sensazione di benessere diffuso, oltre al ricordo di momenti in cui si può stabilire un contatto profondo, quasi intimo, con l’ambiente circostante. Tutto in assoluta sicurezza, grazie alla presenza – attenta e costante – delle guide alpine.

“Tutte le stelle nel parco” è una delle attività più apprezzate tra quelle inserite nel programma “MuoverSì”, promosso dall’Azienda per il Turismo Val di Sole, che consente di scoprire e apprezzare svariati angoli della valle solandra, anche quelli più insoliti, in modo attivo e dinamico: ogni martedì, fino al 2 aprile compreso, vengono infatti organizzate ciaspolate notturne nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, contesto ideale per ammirare la meraviglia del cielo puntellato di stelle.

Si parte da 1.373 metri di quota (il ritrovo è a Peio Fonti, nel piazzale Telecabina) fino a raggiungere i 1.593, per un dislivello di appena 200 metri. Il facile livello permette a tutti di addentrarsi in un luogo carico di magia e pure un pizzico di mistero che si crea naturalmente dopo il crepuscolo.

Tutti i dettagli della ciaspolata al chiaro di luna (date, orari, informazioni tecniche) sono consultabili qui. E per chi colleziona almeno 2 esperienze tra escursioni MuoverSì e WOW Experience, Apt Val di Sole prevede un gadget speciale (qui le informazioni e il calendario con gli appuntamenti).