Passo della Mendola, sanzioni e ritiri patenti sui passi alpini

lunedì, 22 agosto 2022

Passo della Mendola – Contrasto alle illecite condotte di guida dei motociclisti sui passi montani. Nell’ottica del contrasto alle condotte indisciplinate dei motociclisti sui passi montani, la Polizia Stradale di Bolzano, ha programmato 10 pattuglie dedicate a tale tipologia di controlli nell’ultima settimana.

L’attività si è concentrata nell’area del Passo Mendola, Val Pusteria, Passo Erbe, Val Gardena e Val Badia.

Complessivamente sono stati controllati 79 motoveicoli e 5 autovetture, per un totale di 51 infrazioni al Codice della Strada, tra cui in particolare 14 eccessi di velocità, 2 sorpassi azzardati, 1 casco non omologato, e 34 infrazioni di altra tipologia al Codice della Strada.

L’attività dedicata proseguirà anche nelle prossime settimane, mediante controlli mirati e decisi, al fine di prevenire e reprimere le condotte di guida che pongono in serio pericolo la vita degli stessi motociclisti e degli altri utenti della strada, specialmente nel periodo attuale, fortemente caratterizzato da una notevole ripresa del traffico specie a bordo di motoveicoli.