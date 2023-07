Party Ride Tour con Torquato Testa, il 2 settembre la festa del gravity è in Val di Sole

mercoledì, 19 luglio 2023

Commezzadura – Quando si parla di gravity, la Val di Sole è certamente una delle destinazioni più gettonate in Italia e in Europa. Sono soltanto di qualche settimana fa le spettacolari immagini della Coppa del Mondo di Mountain Bike, che sulla Black Snake, uno dei templi del Downhill mondiale, ha scritto una nuova pagina di storia, facendo emergere giovani campioni come il canadese Jackson Goldstone e l’austriaca Valentina Höll.

Ma c’è di più: in Val di Sole, il gravity scandisce il ritmo della stagione estiva, grazie alla varietà di trail che è possibile trovare nei due bike park di Commezzadura e Pontedilegno-Tonale. Proprio il Bike Park Val di Sole di Commezzadura, sabato 2 settembre, sarà il teatro di un evento che chiamerà a raccolta la grande famiglia del gravity.

Sarà il Party Rider Tour con Torquato ‘Toto’ Testa e la crew CP Gang a caratterizzare la parte finale della stagione estiva in questo angolo di Trentino. Toto Testa è ormai un’icona per gli amanti di Freestyle e Gravity: da atleta di punta di Dirtjump e Slopestyle, Toto è diventato fra i content creator più amati nel mondo degli action sport, i cui eventi radunano ogni anno migliaia di appassionati.

Sarà un’occasione per condividere una passione, ma soprattutto per far festa. Il Party Ride Tour è infatti un raduno non competitivo, aperto a tutti e gratuito, fatto di sfide a premi da affrontare col sorriso stampato in faccia e senza alcuna ansia da risultato.

Il programma in Val di Sole inizierà, sabato 2 settembre, alle 09.00 con il ritrovo presso il Piazzale Telecabina Daolasa. A quel punto i partecipanti, assieme a Torquato Testa e alla CP Gang, prenderanno gli impianti di risalita per poi scendere in pista e partecipare, a partire dalle 10.30, alle sfide a premi. Dopo 2 ore intense in bicicletta, alle 12.30 è previsto il ritrovo per il pranzo presso il Ristorante Bucaneve, a soli 300 metri dagli impianti.

Alle 14.00, la giornata proseguirà con il Party Ride Lap sulla Golden Eagle, una delle piste di media difficoltà del Bike Park Val di Sole, seguito da un aperitivo, alle 17.30, presso il Piazzale Telecabina Daolasa, le premiazioni e infine la ‘signing session’ con Torquato Testa alle 18.00.

Per iscriversi gratuitamente al Party Ride Tour con Torquato Testa in Val di Sole è necessario registrarsi sulla piattaforma di Event Brite cliccando sul seguente link: https://www.eventbrite.it/e/partyride-tour-2023-val-di-sole-bikeland-tickets-629759065317.

Per maggiori informazioni: www.valdisolebikeland.com