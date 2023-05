Parco Nazionale dello Stelvio, finanziati interventi nella zona trentina

venerdì, 12 maggio 2023

Peio (Trento) – Approvato dalla Giunta provinciale di Trento, su proposta del vicepresidente e assessore all’Urbanistica e Ambiente Mario Tonina, il programma degli interventi per il triennio 2023-2025 del settore Trentino del Parco Nazionale dello Stelvio, da realizzare anche in collaborazione con la Comunità di Valle e i Comuni interessati.

Il programma, approvato annualmente, con riferimento a un arco temporale triennale, si basa sulle linee strategiche approvate dal Comitato di Coordinamento e di indirizzo del Parco Nazionale dello Stelvio e dal Piano del Parco, adottato in via preliminare nel marzo 2022. Fra le novità contenute nel programma, l’inserimento di diversi interventi di valorizzazione e manutenzione del territorio concertati con i Comuni, le Asuc e le Consortele nell’ambito del percorso di confronto avviato nel gennaio 2023.

Il programma approvato oggi dalla Giunta provinciale comprende l’insieme di attività e interventi del Parco, riconducibili alle seguenti aree tematiche: ricerca scientifica e monitoraggio; comunicazione, educazione e formazione; sviluppo locale sostenibile (comprese le iniziative per la mobilità sostenibile estiva, mediante il programma “Stelviobus”); conservazione, manutenzione e valorizzazione del territorio (compresa la manutenzione e realizzazione ex-novo di sentieristica, passerelle, muretti a secco e così via); realizzazione di opere pubbliche funzionali al Parco.

Un programma molto articolato, che copre un ampio ventaglio di materie, da quelle più tradizionalmente riconducibili ad un’area protetta, relative allo studio e alla conservazione del patrimonio naturalistico presente all’interno dei suoi confini, agli aspetti riconducibili allo sviluppo sostenibile del territorio, fra cui la gestione dei flussi di traffico generati dal turismo estivo e i lavori di sistemazione e valorizzazione di beni e opere di interesse collettivo concordati con gli enti locali.

Nell’ottica di sviluppare e valorizzare la rete di sentieri e percorsi tematici e al contempo rafforzare le politiche familiari nell’ambito del benessere sociale, il programma prevede fra l’altro la realizzazione di alcuni “percorsi family” nell’ambito dell’accordo volontario d’area “La sentieristica a misura di famiglia”, sottoscritto recentemente con l’Agenzia per la coesione sociale.

A seguito degli incontri svoltisi a Peio (Trento) nel novembre 2022, si è rinnovato inoltre l’impegno per l’implementazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile, divenuta nel frattempo sempre più centrale nelle politiche nazionali ed europee per lo sviluppo turistico sostenibile nelle aree protette.

Il bilancio provinciale sull’esercizio finanziario 2023 assegna al Parco Nazionale dello Stelvio in conto capitale 3.141.010 euro. Per l’esercizio finanziario 2024 sono previste risorse pari a 2.780.744 di euro mentre per l’esercizio finanziario 2025 sono previste risorse pari a 1.900.000.

Le risorse di parte corrente corrispondono ad 485.000 euro nel 2023, 274.000 euro nel 2024 e 200.000 euro nel 2025.