Palla Tamburello: Segno e Aldeno trionfano in Coppa Italia

domenica, 13 agosto 2023

Predaia (Trento) – Segno e Aldeno da urlo: la Coppa Italia di serie B parla trentino.

I padroni di casa si impongono nella finale maschile contro il Valgatara al termine di una partita avvincente, le ragazze guidate in panchina da Daniele Coser conquistano il trofeo battendo al tie-break le agguerrite avversarie del Ciserano. Oggi il programma delle finali di Coppa Italia Open 2023 di Palla Tamburello si conclude con le finali di serie A femminile e maschile.

In una parola: trionfo. Difficile descrivere in maniera differente la serata di ieri per il tamburello trentino.

Prima l’Aldeno, che in campo femminile ha strappato la vittoria all’ultima palla alle bergamasche del Ciserano. Poi il Segno, che davanti al pubblico delle grandi occasioni ha fatto sua la finale maschile contro i veneti del Valgatara al termine di un match emozionante, condito da colpi di gran classe e scambi d’altra categoria.

Le finali di Coppa Italia Open 2023 di Palla Tamburello di serie B sono iniziate nel pomeriggio con le ragazze dell’Aldeno che sono riuscite a spuntarla al tie-break per 13-11, dopo che i primi due set erano finiti 6-5 e 1-6.

L’Aldeno è sceso in campo con Elisea Baldo, Gaia Miorandi, Elena Fedrizzi, Beatrice Fronza, Vittoria Fronza, Agnese Piffer (Dt: Daniele Coser); nell’altra metà campo il Ciserano ha schierato Monia Donadoni, Chiara Lombardi, Viola Zantedeschi, Debora Cavagna, Alessandra Cavagna, Serena Barcella, Luana Bonzi (Dt: Ezio Mario Teli).

In serata, invece, i padroni di casa guidati in panchina da Alessandro Tretter hanno conquistato con il punteggio di 6-3; 6-3 la prima Coppa Italia Open della loro storia sciorinando una prova fatta di tecnica, sagacia e tanto cuore.

Il Segno è sceso sul terreno di gioco con Eros Valentini, Gabriele Merighi, Gabriel Fiorini, Francesco Bertagnolli, Stefano Mosna, Alessio Franzoi, Andrea Forno, Stefano Cozza (Dt: Alessandro Tretter). Il Valgatara ha risposto con Alberto Tommasi, Daniele Cavalleri, Riccardo Zampini, Alessandro Grigoli, Emanuele Lavarini, Simone Ferrarini, Corrado Benico, Enrico Zantedeschi (Dt: Andrea Manara).

Al termine dei rispettivi incontri si sono svolte le premiazioni alla presenza del presidente federale Edoardo Facchetti, del vicepresidente Andrea Fiorini, del segretario generale Maurizio Pecora, dei presidenti dei Comitati provinciali di Trento, Franco Panizza, di Verona, Luigi Baruffi, e di Bergamo, Gerry Testa, del presidente onorario delle finali di Coppa Italia 2023 Lorenzo Ossanna, del presidente della società ospitante, l’U.S. Segno, Claudio Chini, dell’assessora allo sport del Comune di Predaia Ilaria Magnani.

Il programma delle finali di Coppa Italia Open 2023 di Palla Tamburello si chiude nella giornata di oggi, con i match che assegneranno i trofei di serie A: nel pomeriggio, alle 16.30, si giocherà la finale femminile che vedrà di fronte Tigliolese e Ceresara, in serata, alle 21, sarà la volta della finale maschile che vedrà contendersi il titolo Castellaro e Guidizzolo.

L’evento è organizzato dall’U.S. Segno, che festeggia quest’anno il 75esimo anniversario di fondazione, con il diffuso volontariato locale e la supervisione della Federazione Nazionale FIPT.