Palla Tamburello, il Fumane conquista la Coppa Italia di serie C

Segno (Trento) – Il Fumane conquista la Coppa Italia di serie C. Sul campo in terra rossa di Segno la formazione veronese ha superato nettamente i bergamaschi del Madone per 6-3; 6-2 grazie a una prestazione di altissimo livello.

È stato un autentico dominio da parte dei veneti del Fumane la finale di Coppa Italia Open 2023 di Palla Tamburello di serie C.

Nella splendida cornice di Segno, che può vantare uno dei più bei campi in terra rossa d’Italia, ieri sera, mercoledì 9 agosto, i ragazzi guidati in panchina da Diego Guardini hanno alzato l’ambito trofeo al termine di un match in cui gli avversari bergamaschi del Madone non hanno potuto far altro che riconoscere la superiorità dei veronesi.

Con un netto 6-3; 6-2 la formazione della Valpolicella ha conquistato così la coccarda di serie C. Il Fumane è sceso in campo con Nicolas Busselli, Simone Boldo, Alessandro Coati, Carlo Lonardi, Daniele Minelli, Andrea Cavaioni, Fabio Bertoncelli (Dt: Diego Guardini); nell’altra metà campo il Madone ha risposto con Stefano Mariani, Domenico Pagnoncelli, Paolo Festino, Alfonso Ghezzi, Giulio Mariani, Enadio Carminati, Battista Ravasio, Tommaso Festino (Dt: Claudio Teli). Arbitri: Frasnelli, Tavernini, Gennara, Formolo.

Al termine dell’incontro, davanti a un folto pubblico, si sono svolte le premiazioni alla presenza del presidente federale Edoardo Facchetti, del vicepresidente Andrea Fiorini, del segretario generale Maurizio Pecora, dei presidenti dei Comitati provinciali di Trento, Franco Panizza, di Verona, Luigi Baruffi, e di Bergamo, Gerry Testa, e del presidente della società ospitante, l’U.S. Segno, Claudio Chini.

Domani pomeriggio, venerdì 11 agosto alle 16.30, andrà in scena la seconda semifinale di serie A femminile, che vedrà la trentina Faedo giocarsi l’accesso alla finalissima di domenica contro la formazione astigiana del Tigliolese. Alle ore 21, invece, scenderanno in campo il Guidizzolo e la Cavrianese per la seconda semifinale di A maschile.

Sabato pomeriggio, 12 agosto, è in programma la finalissima di serie B femminile con l’Aldeno che proverà a far suo il trofeo contro il Ciserano, mentre in notturna si assegnerà la coppa maschile con la sfida tra i padroni di casa del Segno e il Valgatara. Domenica 13 agosto il gran finale con la serie A: nel pomeriggio la femminile e in serata, a chiudere la manifestazione, la maschile.

L’evento è organizzato dall’U.S. Segno, che festeggia quest’anno il 75esimo anniversario di fondazione, con il diffuso volontariato locale e la supervisione della Federazione Nazionale FIPT.