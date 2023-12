Ottimi risultati per Elena Delpero e Ginnastica Valle del Noce a Rimini

venerdì, 15 dicembre 2023

Vermiglio (Trento) – Ottimi risultati per le atlete della Ginnastica Valle del Noce alla Winter Edition di Rimini, che ha visto gareggiare oltre 9.000 atleti in rappresentanza di 471 società appartenenti a tutte le regioni italiane. In quattro giornate di competizioni sono stati impegnati circa 163 ufficiali e 19 direttori di gara, coordinati da Pietro Natalicchio e diretti dai referenti di sezione, Fulvio Traverso, Enrica Ferloni – in sostituzione di Gioconda Raguso – Stefania Turbessi, Alexia Agnani e Luciana De Corso, in qualità di responsabile del settore Silver, ed Emiliana Polini, 21 segretari coordinati dal referente nazionale Andrea Costarelli, coadiuvato da Luca Quadraccia, oltre ad una cinquantina di volontari guidati da Silvia Tecchi, il tutto con la supervisione del team manager Fabio Gaggioli. Una macchina organizzativa, oramai, super collaudata e gestita da Pesaro Gym e EsatourGroup, in collaborazione con la FGI, il Comune di Rimini, la Regione Emilia-Romagna e, ovviamente, l’Italian Exhibition Group che ha ospitato la manifestazione.

La Ginnastica Acrobatica Valle del Noce ha conquistato quattro ori, tre argenti e cinque bronzi tra squadre individuali e di squadra. Medaglia di bronzo per la giovanissima atleta di Vermiglio Elena Delpero che con Sofia Bezzi hanno conquistato il podio nella gara Duo LB3.”Impegno, costanza, determinazione e spirito di squadra ripagano sempre. Brave ragazze!”, i complimenti del sindaco di Vermiglio, Michele Bertolini.