Orso sulla porta di una casa a Dimaro Folgarida, il racconto

sabato, 17 giugno 2023

Dimaro Folgarida (Trento) – Un orso è stato avvistato la scorsa notte a Dimaro (Trento). Si tratta del terzo caso – dopo Pellizzano e Cavizzana – in terra solandra: verso le 3 di notte – spiega il primo cittadino di Dimaro Folgarida, Andrea Lazzaroni – “una donna, che abita in una zona periferica del paese, è stata svegliata dal suo cane che abbaiava”.

La donna ha visto un esemplare relativamente giovane di un orso, sono riusciti a fare rientrare il cane in casa, evitando così un contatto. Poi l’orso si è allontanato, attraversando la strada e facendo perdere la tracce. La donna ha raccontato quanto accaduto alla Forestale e sono in corso accertamenti per risalire all’orso.