Orso aggredisce escursionista su un sentiero della Val di Sole

Rabbi (Trento) – Orso aggredisce uomo in Val di Sole. Un 39enne è dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale di Cles (Trento) dopo che questa mattina si è trovato faccia a faccia con un orso mentre in compagnia del suo cane stava percorrendo un sentiero in Val di Sole. La vittima dell’aggressione è Alessandro Cicolini, 39enne, fratello del sindaco di Rabbi, Lorenzo Cicolini.

L’aggressione oggi alle 8:30 da parte di un orso a monte dell’abitato di Pracorno, frazione di Rabbi (Trento). Il corpo forestale ha avviato i primi accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo quanto finora ricostruito l’orso ha attaccato il 39enne al braccio e alla testa, che è riuscito scappare e chiedere aiuto. Ora si trova ricoverato all’ospedale a Cles e dovrà sottoporsi a intervento chirurgico.

Non è il primo grave episodio che avviene in Trentino con protagonisti gli orsi, registrati negli scorsi anni a Pinzolo, Fai delle Paganella e Cadine. In quest’ultimo caso un idraulico settantenne di Cadine, è stato aggredito mentre stava camminando in Valle dei Laghi, lungo il sentiero 627. Una dinamica dalle prime ricostruzioni simile a quanto accaduto oggi in Val di Sole.

