Orsi JJ4 e MJ5, i giudici del Tar di Trento hanno sospeso l’uccisione

venerdì, 26 maggio 2023

Trento – Il Tar di Trento ha sospeso la soppressione e l’uccisione degli orsi JJ4 e MJ5 almeno fino al 27 giugno. Secondo i giudici del Tar di Trento la pericolosità dell’orsa Jj4, che ha ucciso il runner Andrea Papi, 26 anni, a Caldes (Trento) non è stata pienamente accertata.

“La misura dell’abbattimento consegue all’affermazione della pericolosità dell’animale, ma tale affermazione non trova spiegazione nell’impugnato decreto, né nei due pareri dell’Ispra”, sostengono i giudici amministrativi e concludono dicendo “nel caso in esame non sono stati eseguiti seri accertamenti al riguardo”. La decisione dei giudici del Tar di Trento è quindi di sospendere gli effetti dell’ordinanza Fugatti di uccidere gli orsi JJ4 e MJ5 fino al 27 giugno.