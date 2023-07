Orsi, il presidente della Provincia di Trento: “Ci lascia perplessi la decisione del Consiglio di Stato”

venerdì, 14 luglio 2023

Trento – Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, interviene sulla vicenda orsi dopo la decisione del Consiglio di Stato.

“È un’ordinanza che ci lascia perplessi, e che ci fa chiedere se valga di più la vita di un animale o quella di un essere umano”, così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, commendando a caldo l’odierna ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso l’abbattimento di JJ4 e di MJ5, confermando per quest’ultimo esemplare il potere di captivazione.