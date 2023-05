Opere pubbliche volano da due miliardi di euro in Trentino

giovedì, 18 maggio 2023

Trento – Opere pubbliche volano di 2 miliardi di euro in Trentino. E’ il quadro tracciato in un incontro pubblico a Trento sugli interventi finanziati dalla viabilità alle ciclabili, includendo infrastrutture ambientali, scuole e sedi istituzionali, dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, assieme ai dirigenti Luciano Martorano (Dipartimento Infrastrutture) e Antonio Tita (Apac).

L’incontro, promosso da Ance presso il Centrofor di via Ragazzi del ‘99 a Trento, alla presenza del presidente di ATE Ance Trento Andrea Basso e di una novantina di associati. Un momento utile per fare il punto, assieme agli operatori del settore – che in Trentino muove complessivamente circa un miliardo di euro l’anno – su tutti gli aspetti relativi agli investimenti sul territorio, dalle ricadute all’evoluzione normativa.

“Abbiamo l’occasione – così Fugatti – di fornire un’analisi di quanto è stato messo in campo, non solo in questa legislatura, sul tema degli investimenti e degli appalti pubblici, e di provare a tracciare le direzioni di sviluppo per il Trentino nei prossimi mesi e anni grazie alle opere previste. Parliamo di un impegno finanziario che arriva a circa 2 miliardi considerando gli stanziamenti del bilancio per il 2023, i progetti sostenuti con risorse legate alle Olimpiadi e quelli con risorse PNRR. Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza è peraltro in corso una trattativa con il governo e il Trentino è pronto a presentare ulteriori progetti, qualora dovessero riaprire i criteri di riallocazione dei fondi”.

Fugatti ha poi ricordato la variazione di bilancio in discussione in consiglio provinciale, che su 318 milioni complessivi ne riserva 200 proprio per gli investimenti. “I finanziamenti per le opere pubbliche – ha aggiunto – hanno un effetto positivo oltre che sull’ammodernamento e la crescita infrastrutturale anche sul Pil, sia nelle fasi di contrazione dell’economia come in quelle di crescita, com’è sembra essere fortunatamente la tendenza in questa fase per il Trentino”.

“Dentro” i 2 miliardi: strade, ciclabili, depuratori, scuole

Il dirigente del Dipartimento Infrastrutture Martorano ha illustrato il quadro aggiornato delle opere pubbliche nella programmazione provinciale. Per l’area dell’infrastruttura e dell’interconnessione l’importo complessivo finanziato è di 1.382.857.608 euro. Di questi, 1.276.827.885 euro sono sul capitolo strade (178 interventi) e 106.029.722 euro per le ciclabili (33 interventi). A questi investimenti vanno poi aggiunti quasi 21 milioni di manutenzione straordinaria in capo al Servizio Gestione strade.

Per dare uno sguardo alle principali opere in fase di appalto, si tratta di 12 interventi per 194.703.392 euro complessivi. In corso, tra i vari interventi, le gare per la rettifica della galleria “Ponte Pià” (47 milioni), la messa in sicurezza della galleria “Crozi 1” sulla statale 47 fra Trento e Pergine (26,5 milioni).

Tra le opere aggiudicate la variante di Pinzolo (nel rendering) 121.737.848 euro l’investimento.

Ci sono poi le opere per l’area “dell’ambiente, dell’energia e della biodiversità”, con un importo totale finanziato di 247.445.972 euro: in programma 26 interventi totali su depurazione, bonifiche, gestione delle discariche.

Seguono, non meno importanti, gli investimenti nell’area della “conoscenza, cultura e senso di appartenenza”: 50 opere che riguardano le nuove sedi delle scuole (ben 11 interventi), la manutenzione straordinaria sempre per gli edifici scolastici e Meccatronica. Il totale è di 205.227.701 euro.

Le infrastrutture previste dagli Accordi di Programma quadro (APQ) e per le Olimpiadi invernali 2026 hanno un budget di 188.228.616 euro, a cui si aggiungono quasi 6 milioni per la manutenzione straordinaria di edifici provinciali (totale 194.015.454 euro).

Cruciale il tema delle ricadute: il miglioramento della rete stradale porta vantaggi quali migliore accessibilità, qualità dei collegamenti e sicurezza. Con impatti diretti per la collettività come riduzione dell’incidentalità, dell’inquinamento atmosferico e acustico.

L’analisi condotta dal Dipartimento Infrastrutture, basata sul moltiplicatore delle infrastrutture proposto per le opere del PNRR, porta a quantificare per la parte viabilità, un ritorno complessivo nell’ordine del 100% dell’investimento in circa 6 anni. Mentre per le ciclabili provinciali – ha aggiunto Martorano – che hanno una forte vocazione turistica, il ritorno può arrivare fino a 15 volte tanto calcolato sul ciclo di vita dell’opera.

Apac raddoppia l’attività

L’impegno della Provincia per le opere si riflette anche nell’attività dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, che come ha specificato il suo dirigente Tita, ha registrato un aumento significativo e straordinario delle procedure (curate per conto di Provincia, società partecipate e Comuni: da 107 appalti per lavori nel 2022 ad una previsione di 211 per il 2023. In termini di importi di gara, le cifre sono più che raddoppiate (da 292 a 616 milioni).

Il responsabile di Apac ha inoltre fatto il punto sull’evoluzione normativa in corso. Collegato al nuovo codice nazionale degli appalti di prossima approvazione, il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti per il quale il Trentino attinge ad una sperimentazione già avviata in collaborazione con UNI.

In arrivo infine la nuova piattaforma di e-procurement che sarà adottata dalla Provincia.

“Il Trentino si muove verso il futuro”

Nell’occasione è stata presentata la rivista “Il Trentino si muove verso il futuro”, dedicata a tutti gli investimenti promossi dalla Provincia negli ambiti territoriali del Trentino.