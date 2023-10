Nuovo parco con percorso kneipp a Fondo, assegnati oltre 550mila euro

venerdì, 20 ottobre 2023

Fondo – La Giunta provinciale ha concesso il finanziamento per la realizzazione del nuovo parco pubblico nel rione “Giò a l’Aca” a Fondo, d’iniziativa del Comune di Borgo d’Anaunia. L’importo assegnato con risorse del Fondo di sviluppo locale è di 556.551,69 euro, pari al 95% della spesa ammessa (585.843,88 euro). L’esecutivo ha così preso atto dell’esito positivo per l’istruttoria amministrativa e tecnica, in base al quale l’intervento è stato definito rilevante per lo sviluppo turistico, sociale ed economico del territorio.

Il progetto prevede la riqualificazione della zona del rione “Giò a l’Aca” a Fondo attraverso la trasformazione di un terreno incolto in un’area destinata a verde pubblico attrezzata. Prevista la realizzazione di un percorso dedicato all’acqua con una vasca tipo kneipp, nonché di un vialetto interno al parco.

L’intervento comprende la creazione di un percorso di collegamento interno al parco che consenta di raggiungere in sicurezza, evitando il transito pedonale sulla adiacente strada, il percorso attrezzato del Canyon Rio Sass, il relativo centro visitatori, il Museo dell’acqua e il sentiero naturalistico verso il Lago Smeraldo.

Verrà inoltre realizzato un piccolo edificio polifunzionale contenente servizi igienici, una tettoia a protezione dei visitatori e un piccolo locale polifunzionale per attività culturali o ricreative.