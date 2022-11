Nuovi poli, caserme e Centri operativi di Protezione civile, contributi per 8,3 milioni di euro in Trentino: gli interventi

domenica, 13 novembre 2022

Trento – La realizzazione di 2 nuovi poli di Protezione civile e di una caserma dei Vigili del fuoco volontari, oltre all’ampliamento e alla manutenzione della “casa” di altri due Corpi. Sono interventi importanti, volti a migliorare le condizioni di operatività sul territorio, quelli finanziati nell’ultima seduta di Giunta, su proposta del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. La spesa complessiva alla quale Piazza Dante ha assicurato una copertura ammonta a 8,3 milioni di euro. “L’Amministrazione provinciale garantisce sostegno e vicinanza alle diverse realtà che appartengono al sistema di Protezione civile, di cui il Trentino va giustamente orgoglioso” osserva il presidente Fugatti, che ricorda come anche nel corso dell’estate si sia avuta conferma della strategicità di centri che facilitino il coordinamento tra le diverse strutture operative in occasione delle emergenze. Eventi nei quali le donne e gli uomini della Protezione civile del Trentino hanno dimostrato sul campo competenze, impegno, abnegazione e capacità di intervenire anche in situazioni complesse, correndo dei rischi per il bene della propria comunità e per garantire il proprio aiuto a chi sta vivendo una situazione drammatica.

Gli interventi finanziati sono stati valutati dalla Cassa provinciale antincendi, sulla base delle richieste inviate dai sindaci al Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia. Le opere ammesse a finanziamento sono le seguenti:

– Nuovo polo della Protezione civile di Rovereto, con un uovo edificio dedicato alle realtà di volontariato e di una parte della caserma dei Vigili del fuoco volontari. L’opera è prevista nell’ambito del “Protocollo di intesa tra la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Rovereto” (4,32 milioni di euro di contributo su un importo di progetto di 4,8 milioni di euro).

– Nuovo centro di Protezione civile di Canal San Bovo, che comprende la caserma dei Vigili del fuoco volontari e la sede della Croce Rossa Italiana (2,39 milioni di euro di contributo su un importo di progetto di 2,98 milioni di euro).

– Nuova caserma del Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Ronchi Valsugana (1,26 milioni di euro di contributo, su un importo di progetto di 1,4 milioni di euro). Assieme al centro di Pc di Canal San Bovo, rientra nell’elenco delle caserme con priorità di finanziamento deliberato dal Consiglio della Federazione dei Corpi Vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento.

– Ampliamento del magazzino dei Vigili del fuoco volontari di Novaledo. Nello specifico, si tratta dei lavori di completamento (195.245 euro di contributo, su un importo di progetto di 229.700 euro).

– Rifacimento della copertura e altre opere di manutenzione straordinaria della caserma dei Vigili del fuoco volontari di Vattaro (167.035 euro di contributo, su un importo di progetto di 185.595 euro).